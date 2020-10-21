Не работа, а мечта: в Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости

В Шотландии появилась необычная вакансия, которая просто идеально подойдет людям, которые любят побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Компания, которая занимается производством печенья, ищет сотрудника, который будет тестировать их продукт. Об этом пишет издание lux.

В Шотландии ищут человека, который будет пробовать сладости. Фото: unsplash

Border Biscuits сообщила, что им срочно нужен человек, который готов стать дегустатором их сладостей. Заработной платой они его точно не обидят, ведь она составляет 52 тысячи долларов за год (что равно почти 1,4 миллиона гривен). В обязанности работника будет входить дегустация новых видов десертов и сладостей, которым тот потом должен выставить оценку.

Известно, что человек получит законных 35 дней отпуска и бесплатную парковку для своего авто. Но требования к кандидату все-таки есть: он должен иметь тонко настроенные вкусовые рецепторы и технические знания по изготовлению качественной выпечки.

Директор Border Biscuits Пол Паркинс добавил, что эта работа позволит помогать создавать вкусные сладости, получая за это отличные деньги.

Напомним, в одном американском городке запретили продавать сладости на кассе. Власти решили сделать все от себя зависящее, чтобы люди как можно меньше соблазнялись на вредные продукты. Поэтому с марта 2021 года в Беркли начинает действовать закон, который запрещает продажу сладостей и других подобных изделий на кассе.







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