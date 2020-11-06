Предупреждение синоптиков: в Украину идут заморозки

Температура воздуха в Украине опускается все ниже и ниже. И хотя погода сегодня днем, 6 ноября, порадует солнышком. Уже ночью синоптики прогнозируют местами заморозки. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Заморозки в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сильнее всего температура воздуха этой ночью упадет в западных регионах. В большинстве из них термометры опустятся до +1. А вот на Закарпатье стоит ждать заморозков. Синоптики обещают 1 градус мороза. Днем солнце прогреет воздух до +10.

Резко упадет ночная температура и на Севере Украины. Здесь также столбики термометров могут опуститься до +1. А вот днем теплее чем +9 точно не будет. Без осадков.

Дневной максимум на уровне 7-9 градусов тепла синоптики Укргидрометцентра обещают сегодня в центральных и восточных областях. Дождей не предвидится.

Самой теплой пятница будет на Юге Украины. Здесь солнце днем прогреет воздух сразу до +12. А ночью термометры покажут 5-7 градусов выше ноля. Также дождей ждать не стоит.

К счастью, погода еще успеет порадовать нас теплом в начале ноября. Уже на выходных температура воздуха должна немного подняться.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаменитости отмечают свой день рождения в ноябре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!