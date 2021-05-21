logo
Русский Українська

BTC/USD

41163.54

ETH/USD

2724.49

LTC/USD

208.10

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какую из инициатив Зеленского украинцы признали лучшей
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую из инициатив Зеленского украинцы признали лучшей

"Большая стройка" и "Государство в смартфоне" произвели на украинцев положительное впечатление

сегодня, 14:10
Автор:

Данило Матюха

Украинцы признали инициативу масштабного восстановления инфраструктуры "Большая стройка" Владимира Зеленского наиболее успешной за два года его пребывания на посту президента. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные социологической группой "Рейтинг".

Какую из инициатив Зеленского украинцы признали лучшей

Владимир Зеленский - фото: Еспресо

По результатам опроса 42% украинцев позитивно оценили "Большую стройку". В этой оценке были единодушны практически все регионы, кроме города Киев.

Второе место по симпатиям населения заняла программа "Государство в смартфоне". Эту инициативу положительно оценили 40% опрошенных. Далее следует освобождение пленных и заложников — 38% положительных оценок. Укрепление обороноспособности Украины и международная политика получили от украинцев по 30%.

Какую из инициатив Зеленского украинцы признали лучшей - фото 2

Общая положительная оценка двух лет президентства Зеленского составила 24%.

Напомним, что в недавнем соцопросе украинцы рассказали, кого считают самым успешным президентом страны в новой истории. Оказалось, лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму (23%). 

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский. 14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% уверены, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. Кто же из президентов имеет наибольший рейтинг доверия узнавайте из нашего материала.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три дня празднования Дня независимости в 2021 году. Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, основанная премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами.

Несколько мероприятий запланировано на 23 августа — День государственного флага. Как рассказал Зеленский, в городах поднимут флаги, которые будут установлены специально к празднику и потом останутся на местах. Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. Больше деталей — в нашем материале. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dva_goda_prezidenta_zelenskogo_ocenki_grazhdan.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ