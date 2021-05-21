Какую из инициатив Зеленского украинцы признали лучшей

Украинцы признали инициативу масштабного восстановления инфраструктуры "Большая стройка" Владимира Зеленского наиболее успешной за два года его пребывания на посту президента. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные социологической группой "Рейтинг".



Владимир Зеленский - фото: Еспресо

По результатам опроса 42% украинцев позитивно оценили "Большую стройку". В этой оценке были единодушны практически все регионы, кроме города Киев.

Второе место по симпатиям населения заняла программа "Государство в смартфоне". Эту инициативу положительно оценили 40% опрошенных. Далее следует освобождение пленных и заложников — 38% положительных оценок. Укрепление обороноспособности Украины и международная политика получили от украинцев по 30%.





Общая положительная оценка двух лет президентства Зеленского составила 24%.

Напомним, что в недавнем соцопросе украинцы рассказали, кого считают самым успешным президентом страны в новой истории. Оказалось, лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму (23%).

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский. 14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% уверены, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. Кто же из президентов имеет наибольший рейтинг доверия узнавайте из нашего материала.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три дня празднования Дня независимости в 2021 году. Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, основанная премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами.

Несколько мероприятий запланировано на 23 августа — День государственного флага. Как рассказал Зеленский, в городах поднимут флаги, которые будут установлены специально к празднику и потом останутся на местах. Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. Больше деталей — в нашем материале.





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