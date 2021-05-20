Кого украинцы считают лучшим президентом: соцопрос

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Данило Матюха
Лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму (23%). Об этом говорят опросы, которые провела социологическая группа "Рейтинг".
Леонид Кучма - фото: РИА
18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский.
14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% считают, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко.
В то же время, 9% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились ответить.
Но стоит отметить, что среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия украинцы выразили к Владимиру Зеленскому (доверяют – 46%, не доверяют – 51%).
Леониду Кучме доверяют 36%, не доверяют – 58%. Леониду Кравчуку доверяют 36%, не доверяют – 53%. Виктору Ющенко доверяют 29%, не доверяют – 66%. Петру Порошенко доверяют – 24%, не доверяют – 75%. Виктору Януковичу доверяют 15%, не доверяют – 82%.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три дня празднования Дня независимости в 2021 году. Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, основанная премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами. Несколько мероприятий запланировано на 23 августа — День государственного флага. Как рассказал Зеленский, в городах поднимутся флаги, которые будут построены специально к празднику и потом останутся на местах. Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. Больше деталей в нашем материале.
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