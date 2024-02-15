Какую игру ведут Путин и Трамп: что стоит за их высказываниями

Между российским диктатором Владимиром Путиным и экс-президентом США, мечтающим вернуться в Белый дом Дональдом Трампом, произошла интересная перепасовка. Путин заявил, что РФ якобы выгодно, чтоб на посту президента остался Джо Байден. Трамп молниеносно отреагировал, заявив, что для него это – комплимент. Тем временем, многие американские и европейские политики, чиновники, военные, медиа, предполагают, что в случае прихода Трампа к власти тот будет добиваться прекращения российско-украинской войны, оказывая давление именно на Киев. Играют ли Путин и Трамп в одну игру? Почему последний так часто хвалит российского диктатора? Или это всё – предвыборный туман? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Что Путин, что Трамп играют каждый в свою игру

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обращает внимание, что Трамп хвалит Путина весьма относительно. Акцентируя разве что на том, что тот – сильный лидер. Но это не значит, что он одобряет все путинские действия, подчеркивает эксперт.

"Прежде всего Трамп – популист. Для него что-то ляпнуть, соврать – не проблема. Вряд ли идет какая-то осознанная игра, согласованная между ним и Путиным. Мы сейчас живем в таком мире, где все друг друга троллят, создают новостные потоки. Путину выгодно, чтоб выборы в США стали жесточайшим испытанием именно для них, для их системы. Без разницы ему, кто выиграет. Что с Байденом, что с Трампом у него могут быть проблемы во время их нового срока", – отмечает Алексей Голобуцкий.

Он подчеркивает, что Трамп абсолютно прав, когда напоминает, что именно при его президентстве в Украину поступили первые образцы американских вооружений, те же "Джавелины".

И получается, продолжает эксперт, что Байден с его дозированными поставками оружия в Украину, с его ставкой на поступательную эскалацию – более выгоден Путину, чем Трамп, который как бы предлагает дать нам всё и сразу.

"Но тут, опять-таки, важно понимать, что именно такие поставки вооружений Украине, именно такие санкции против РФ (не множащие ее на ноль здесь и сразу) зависят не от решения того же Байдена. Это позиция большей части американских элит. Мол, поддерживать Украину надо, но – аккуратно", – поясняет Алексей Голобуцкий.

Он уверен – что Путин, что Трамп играют каждый в свою игру.

было абсолютно мимо. В США свои проблемы. Экономические, миграционные и так далее. И Трамп, дав заказ на это интервью (а понятно, что это делалось именно с его подачи), ориентировался не столько на американского избирателя, сколько старался пораздражать администрацию Байдена. Ведь они в серьезном личном конфликте. Байден хочет посадить Трампа за беспорядки по итогам выборов-2020. А Трамп хочет доказать, что те выборы были сфальсифицированы, и что именно он тогда выиграл. Я не думаю, что Россия может как-то повлиять внутриполитические игры в США или использоваться в них", – констатирует политтехнолог. "Для американских избирателей путинские слова ничего не значат, они живут в другом мире, в другой повестке. И недавнее путинское интервью журналисту-трамписту Такеру Карлсону

Нынешняя политика Трампа крайне опасна

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок признался, что далек от мысли о том, будто Путин и Трамп играют в одну игру. Скорее – каждый в свою. Но в какой-то момент их интересы совпадают, в том числе в канве избирательных кампаний, считает эксперт.

"При этом оба играют на правом — крайнем — радикальном поле. И потому прямо или опосредственно будут помогать друг другу получить власть. Понятно, что Путину тут помощь не нужна. А вот Трампу – крайне необходима. Потому и просматривается некая связь, и создается впечатление, будто Путин помогает Трампу. Но утверждать это прямо вряд ли стоит", – говорит Валерий Клочок.

В то же время, акцентирует он, нынешняя политика Трампа крайне опасна. Он идет по принципу обострения ситуации в США, доведения ее до состояния хаоса, подчеркивает эксперт. Надеясь показать себя потом неким спасителем нации.

Но – как именно? Как пишет The New York Times, советники Трампа сейчас делают ставку на увеличение трат ЕС на собственную безопасность, включая поддержку Украины. И я не исключаю, что нынешнюю трамповскую риторику стоит рассматривать именно в этом ключе", – размышляет Валерий Клочок. "История с его переобуванием сейчас, когда он на предвыборном мероприятии в Северном Чарльстоне (Южная Каролина) заявил, что в случае своей победы сделает для защиты Украины больше, чем нынешний глава Белого дома, весьма показательна. Нет конкретики. Как и в его прошлых заявлениях, что он якобы остановит российско-украинскую войну очень быстро

По его мнению, то, что Путин заявил, что для него лучше Байден во главе Белого дома, вполне укладывается в меседжи Трампа. Мол, смотрите, Байден недостаточно сделал для того, чтоб прекратить войну, а вот я – сделаю.

"В то же время важно понимать, что Трамп много манипулирует. В том числе, когда заявляет, что это его стараниями чуть ли не все страны НАТО стали тратить как минимум 2% своего ВВП на усиление обороноспособности. На самом деле, таких, по разным оценкам, от 11 до 18 из 31", – подчеркивает эксперт.

Учитывая то, что Сенат принял законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, на фоне противостояния между республиканцами протрампистского крыла и рейгановского крыла, Трамп вполне может окончательно сменить риторику своей избирательной кампании, считает Валерий Клочок.

Он не исключает, что Трамп даже даст команду Палате представителей поддержать столь важный нам законопроект. Опять же – на фоне смены своей риторики, приписывая себе часть заслуг.

"Как бы то ни было – это всё исключительно внутриамериканская история, предвыборные игры. Не более", – заключает эксперт.

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