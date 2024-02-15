СМИ узнали, как Трамп будет добиваться прекращения российско-украинской войны и к чему это приведет

В случае избрания президентом США на выборах в ноябре этого года Дональд Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ. Это переформатирует десятилетия американской политики, расколет оборонный альянс и ослабит союзников в Азии, в частности Тайвань. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, один из советников потенциального кандидата от республиканцев отметил, что Дональд Трамп не зря делает заявления о готовности прекратить помощь Украине в войне. Это может помочь посадить Украину за стол переговоров, тогда как вероятность увеличения американской помощи может подтолкнуть Россию к более агрессивным ответным действиям.

По словам источников издания, советники Трампа обсуждают вопрос о том, как "посадить за стол переговоров" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Один из советников отметил, что обещания прекратить предоставление военной помощи Киеву, могут подтолкнуть Киев начать переговоры с агрессором.

Кроме того, среди возможных шагов в случае избрания Трампа, его союзники назвали создание двухуровневого альянса НАТО, где статья 5 Устава, которая требует коллективной защиты любого члена, подвергшегося нападению, будет применяться только в отношении стран, достигших определенного уровня расходов на оборону. Некоторые члены команды лидера республиканцев, выступают за новые объемы отчислений на потребности НАТО от стран, которые отстают в развитии.

Отмечается, что, если эти инициативы будут реализованы, они переформатируют десятилетия политики США, разорвут оборонный альянс, который формировал европейскую безопасность со времен "холодной войны", и серьезно обеспокоят союзников в Азии касательно обязательств Вашингтона противостоять Китаю.

В частности, недавно в Пекине предположили, что в случае избрания президентом США, Трамп может прекратить поддержку Тайваня со стороны США, что повысит угрозу вторжения Китая на остров. Издание напомнило, что в июле прошлого года, Трамп ушел от ответа, будет ли он защищать Тайвань в случае нападения Китая.

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