Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать

Под опекой Кремля пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье создала новый антиевропейский политический блок "Победа", с помощью которого намерена свергнуть действующую власть, взявшую курс на ЕС. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас вокруг Молдовы, пояснив, почему Украине и Западу важно не упускать ситуацию там из виду.

Антиевропейский политический блок «Победа». Фото: из открытых источников

Кремль выбрал себе следующую жертву

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена – активизация так называемой молдавской "оппозиции" говорит о том, что Кремль выбрал себе следующую жертву и начал активную работу в этом направлении.

"Раскол Молдовы начался намного раньше, чем в Украине, еще в ранних 1990-х. Самопровозглашение независимости Приднестровской республики было с энтузиазмом поддержано РФ, так как, с одной стороны, внесло раскол в молдавское общество, а с другой – закрыло путь к вступлению Молдовы в ЕС и НАТО. Аналогичный сценарий был со временем применен в Украине. Но, в отличие от Молдовы, закончился затяжной кровопролитной войной без понятного на сегодняшний день результата", – констатирует политолог.

Она считает, что ситуация может развиваться по-разному.

"Вооруженной агрессии со стороны РФ пока не может быть физически, – отмечает Анна Малкина. – Ведь Россия не имеет с Молдовой общей границы, а российского военного контингента на территории Приднестровья недостаточно, чтобы осуществить эффективные боевые действия. Военный сценарий мог бы иметь место, если бы Россия захватила Одессу и область. Пока это маловероятно. Но фантазии кремлевских лидеров и победобесные доклады их военачальников могут говорить, что Одесса – дело времени, поэтому нужно готовить почву для следующих шагов".

По мнению эксперта, Россия совершила огромную ошибку, вторгнувшись на территорию Украины, ожидая цветов от населения и караваев с хлебом-солью. Сделав работу над ошибками, в Молдове население будут готовить намного тщательнее.

"И это уже делается руками "оппозиции", которая за кремлевские деньги будет качать повестку о загнивающем Западе, ностальгии о прекрасном СССР и самом вкусном в мире пломбире, – прогнозирует Анна Малкина. – Почва для этого есть: в Молдове всё те проблемы, которые были у нас: язык, геополитический вектор "запад/восток", активные пророссийские пенсионеры. Но к этому добавилась пугалка: "Хотите, как в Украине? Хотите, чтобы была война"? Ситуация крайне тяжелая для проевропейски настроенной части молдавского общества. Единства в отношении европейских ценностей нет, а российские миллиарды, вбуханные в медиа, представляют огромную угрозу. Поэтому судьба Молдовы сейчас решается на поле боя в Украине. И не только Молдовы".

Демократическом миру нужно объединяться

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:

"Ситуация с созданием нового антиевропейского блока "Победа" — хороший маркер касательно того, что РФ продолжает работать над тем, чтобы всяческими методами тормозить развитие стран постсоветского пространства, до которых может дотянуться. Чтоб не давать им стать частью европейской, евроатлантической семьи. Это выражается в открытой агрессии против Украины, а также в подрывных работах против проевропейских властей той же Молдовы".

Информационные механизмы, пропагандистская машина РФ остаются очень сильны, акцентирует эксперт. И каждой стране, кроме укрепления своей обороноспособности в связи с новыми вызовами, следует развивать информационную политики и безопасность. Работать над контрпропагандой. Над противодействием гибридным методам, которые применяет РФ.

"Это комплексный вопрос, который касается не только Украины и Молдовы, но и в целом стран демократического мира", – уточняет Катерина Коваль.

Не секрет, продолжает она, что различные пророссийские силы действуют даже в сердце Европы, в США.

"Так что демократическом миру нужно объединяться и совместно искать механизмы противодействия гибридной войне, развязанной Россией", – констатирует эксперт.

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