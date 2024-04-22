Кремль в восторге: в соседней с Украиной страной появился антиевропейский политический блок

Пророссийская оппозиция Молдовы в воскресенье приезжала в Москву. Там они создали новый антиевропейский политический блок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Пророссийские силы Молдовы в Москве создали антиевропейский блок. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Блок под названием "Победа" связанный с беглым олигархом Иланом Шором стремится бросить вызов президенту Майе Санду и ее проевропейскому правительству на выборах, которые пройдут в период с октября по середину 2025 года. Цель блока – сорвать запланированный процесс вступления страны в Европейский Союз.

Шор приговорен к 15 годам лишения свободы в Молдове за организацию аферы, в результате которой из банковской системы страны был украден 1 млрд долларов. В данный момент он живет в Израиле, где родился, и часто ездит в Москву. Молдова запросила его экстрадицию через Интерпол.

Официальные молдавские власти предупредили, что группировка является основным инструментом, который Москва использует, чтобы попытаться дестабилизировать страну.

"Вся страна увидела в Москве предателей страны. Они были там созданы, недалеко от Кремля, чтобы было понятно, на кого они работают и кому служат", — заявил в Facebook Андрей Спину, министр инфраструктуры и регионального развития, член правящей партии PAS.

Отмечается, что согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному в Кишиневе, две партии, связанные с Шором — "Шанс" и "Ренессанс" — имеют поддержку на уровне 11,7%. Две другие партии не были включены в опрос, поскольку они еще слишком малы, а пятая, партия "Шор", была признана в Молдове неконституционной.

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