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Что думают в Молдове о заморозке войны в Украине и территориальных уступках Путину: опрос

Как показывают результаты опроса, более 50% жителей Молдовы за заморозку войны в Украине и территориальные уступки РФ

сегодня, 16:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Более половины жителей Молдовы, которые участвовали в поросе, считают, что нужно заморозить российско-украинскую войну и оставить России оккупированные территории, а также выступают против увеличения военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса молдавской компании IMAS.

Что думают в Молдове о заморозке войны в Украине и территориальных уступках Путину: опрос

Молдова. Фото: из открытых источников

Спрашивая о российско-украинской войне социологи респондентам привели пять утверждений и попросили отметить, с которыми они соглашаются или нет.

58% опрошенных выразили несогласие с утверждением, что международное сообщество должно оказывать Украине большую военную помощь, в то время как соглашаются с ним 36% опрошенных.

Отмечается, что 55% согласились с мнением, что "война должна прекратиться и Россия должна сохранить контроль над оккупировавшими территориями", тогда как не согласны с ней – 35%, и 10% не определились.

48% поддержали утверждение о том, что России невозможно нанести поражение в ее войне против Украины. 43% согласились с утверждением, что глава Кремля приближается к достижению целей, которые определил для себя в войне против Украины.

С утверждением о том, что Украина должна продолжать борьбу до победы, не согласились 49%, тогда как согласились – 43%.

Сбор данных проводился в течение февраля 2024 года, всего опросили 1091 человека в возрасте от 18 лет. Выборка считается репрезентативной для населения Молдовы, не включая Приднестровье; возможная погрешность составляет +/-3%.

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