Какой приговор вынесли чешском снайперу, который воевал на Донбассе

Муниципальный суд города Прага приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР"

Суд - фото из открытых источников

32-летний мужчина признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участия в террористической группе. Однако его судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию, а о настоящем местонахождение боевика неизвестно.

"Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений", — заявил судья.

Напомним, что 32-летний Мартин Кантор в 2015 году вылетел из Праги в Ростов-на-Дону, откуда добрался на временно оккупированную территорию Украины. По словам чешских правоохранителей, Кантор прошел обучение на базе одной из военных частей террористов и стал снайпером в рядах оккупационных войск. Мужчина дослужился до звания сержанта и участвовал в боевых операциях террористов.

Добавим, недавно очередная смена бойцов Национальной Гвардии на одном из блокпостов Луганской области обнаружила подозреваемую в причастности к созданию незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Подробности — в нашем материале.

Также мы сообщали, что 5 мая испанская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийствах как минимум двух силовиков на Майдане в 2013 году. Известно, что во время беспорядков в период Революции Достоинства он был вооружен винтовкой и имел около 60 патронов. Подозреваемый несколько лет находился в международном розыске. О точном количестве его жертв и других подробностях пока ничего неизвестно.

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