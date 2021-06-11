Какой погодой украинцев порадуют выходные 12-13 июня — синоптик

Нынешний июнь продолжает "баловать" украинцев нестабильными погодными условиями. По информации отечественного синоптика Наталки Диденко, предстоящие выходные, с 12 по 13 июня, также будут весьма "пестрыми" в плане смены погоды.



Выходные 12-13 июня 2021 в Украине будут дождевыми, но теплыми. Фото из открытых источников

Наилучшем днем для отдыха на природе Диденко называет субботу. Все потому, что 12 июня во всех украинских регионах без исключения прогнозируется комфортное тепло — от +20 до +24 градусов.

При этом стоит подчеркнуть, что солнце и безоблачное небо "достанутся" лишь жителям отдельных территорий. Без дождей, скорее всего, останутся представители Киевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областей, а также АР Крым. В остальных регионах ожидаются осадки, местами не обойдется и без внушительных летних гроз. Также в "дождевых" областях следует остерегаться резких порывов ветра.

Воскресенье, 13 июня, будет еще более влажным, нежели суббота. Наталка Диденко прогнозирует, что дождевая погода вновь "захватит" практически всю Украину, а интенсивность осадков лишь увеличится.

При этом температура воздуха в восточных, южных и отдельных центральных регионах должна прогреться до +26°С, несмотря на дожди. Но вот жителям Киевской, а также Житомирской и Винницкой областей стоит приготовиться к незначительному похолоданию. Столбики термометров опустятся до +16…+20 градусов тепла.

Для жителей столицы суббота обещает быть идеально солнечной и по-летнему теплой. В воскресенье же Киев будет находиться во власти грозовых дождей, температурные показатели остановятся на отметке +19°С.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз украинцы получили от метеорологов на весь предстоящий июнь.

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