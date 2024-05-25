Какой план может быть у Путина и Си: чем ответит Запад

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Кравцев Сергей
Недостаточное реагирование демократического мира (условного коллективного Запада) на российскую агрессию против Украины подталкивает другие авторитарные режимы к подобным действиям. Появилась информация, что Китайская Народная Республика (КНР) может начать вторжение на Тайвань в начале июня. А КНДР (Северная Корея) при поддержке РФ прибегнуть в октябре, накануне президентских выборов в США, к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие, усиливая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился такими размышлениями:
По словам эксперта, если Китай начнет агрессию против Тайваня в начале июня, как пишут некоторые издания, то Беларусь, скорее всего, тут же откроет второй фронт против Украины.
Он не уверен в способности Запада противостоять возросшей агрессивности авторитарных режимов. Китай, акцентирует эксперт, видит слабость США и Европы. И, похоже, именно это подталкивает КНР к решению о возможной агрессии против Тайваня с параллельным разжиганием ряда других очагов напряжения по всему миру. Включая открытие второго фронта против Украины со стороны Беларуси, вероятные провокации против Молдовы, атаку Северной Кореи на Южную и так далее. Чтоб Запад, который демонстрирует неспособность эффективно поддерживать даже одну Украину, не смог сосредоточить свои ресурсы, усилия на поддержке еще и Тайваня, резюмирует эксперт.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что речь не только о том, что Северная Корея при помощи России может совершать некие провокации. По его мнению, обращает на себя внимание и вчерашний путинский визит в Беларусь, откуда звучали угрозы в адрес НАТО. Всё это – звенья одной цепи, считает эксперт.
Эксперт предполагает, что КНР хочет окончательно поссорить РФ с Западом. Чтоб тот никогда не рассматривал Россию в качестве союзника в гипотетической войне против Китая.
Он акцентирует, что нынешняя политика США со ставкой на умиротворение агрессоров, продемонстрировала свою несостоятельность. Отсутствие надлежащей реакции, военного вмешательства, четких и ясных посылов по защите демократического мира, лишь стимулируют агрессоров (уже целый блок стран) к дальнейшим атакам.
Формально выглядит так, что Запад не готов давать ответ на агрессию авторитарных режимов, отмечает основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.
И примерно с середины прошлого года этот большой корабль начал разворачиваться на милитарный курс, считает эксперт. Мы видим постепенное увеличение производства снарядов и вооружений в Европе, постепенное ужесточение риторики, увеличение различных учений и так далее.
При этом, отмечает Андрей Еременко, Запад очень не хочет ввязываться в войну, чем пытаются пользоваться разные диктаторы.
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