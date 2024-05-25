Какой план может быть у Путина и Си: чем ответит Запад

Недостаточное реагирование демократического мира (условного коллективного Запада) на российскую агрессию против Украины подталкивает другие авторитарные режимы к подобным действиям. Появилась информация, что Китайская Народная Республика (КНР) может начать вторжение на Тайвань в начале июня. А КНДР (Северная Корея) при поддержке РФ прибегнуть в октябре, накануне президентских выборов в США, к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие, усиливая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Китай видит слабость США и Европы

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился такими размышлениями:

между активизировавшимися учениями РФ и Беларуси по тактическому ядерному оружию (ТЯО). А также между заявлениями об инициативе Китая и Бразилии касательно якобы мирных переговоров. И даже между прилетом Януковича в Беларусь, если таковой был на самом деле". "Я вижу прямую и очень тревожную связь между недавней поездкой Путина в Китай, между начавшимися на днях учениями армии КНР вокруг Тайваня

По словам эксперта, если Китай начнет агрессию против Тайваня в начале июня, как пишут некоторые издания, то Беларусь, скорее всего, тут же откроет второй фронт против Украины.

"Для КНР, решись она на такое обострение, важно, чтоб вспыхнуло везде. В первую очередь, в Украине. Если такой план реально существует, становятся понятные визиты Путина сперва в Китай, потом в Беларусь. Обсуждение вопросов безопасности. Учения по использованию ТЯО", – отмечает Сергей Гармаш.

Он не уверен в способности Запада противостоять возросшей агрессивности авторитарных режимов. Китай, акцентирует эксперт, видит слабость США и Европы. И, похоже, именно это подталкивает КНР к решению о возможной агрессии против Тайваня с параллельным разжиганием ряда других очагов напряжения по всему миру. Включая открытие второго фронта против Украины со стороны Беларуси, вероятные провокации против Молдовы, атаку Северной Кореи на Южную и так далее. Чтоб Запад, который демонстрирует неспособность эффективно поддерживать даже одну Украину, не смог сосредоточить свои ресурсы, усилия на поддержке еще и Тайваня, резюмирует эксперт.

Путин нужен Си для еще большего расшатывания НАТО

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что речь не только о том, что Северная Корея при помощи России может совершать некие провокации. По его мнению, обращает на себя внимание и вчерашний путинский визит в Беларусь, откуда звучали угрозы в адрес НАТО. Всё это – звенья одной цепи, считает эксперт.

"А бенефициаром всех этих действий является Китай. Скорее всего, он требует от Путина, в обмен на свою помощь, конкретных действий по расшатыванию НАТО, – размышляет Тарас Загородий. – И Путин это делает".

Эксперт предполагает, что КНР хочет окончательно поссорить РФ с Западом. Чтоб тот никогда не рассматривал Россию в качестве союзника в гипотетической войне против Китая.

"То же самое Пекин делает руками Северной Кореи, которая являясь сателлитом Китая (70% товарооборота у КНДР приходится на КНР). То есть, Си чужими руками расшатывает ситуацию в мире. Снижает возможность США быстро и жестко реагировать везде, где нужно", – заключает Тарас Загородний.

Он акцентирует, что нынешняя политика США со ставкой на умиротворение агрессоров, продемонстрировала свою несостоятельность. Отсутствие надлежащей реакции, военного вмешательства, четких и ясных посылов по защите демократического мира, лишь стимулируют агрессоров (уже целый блок стран) к дальнейшим атакам.

Запад очень не хочет ввязываться в войну

Формально выглядит так, что Запад не готов давать ответ на агрессию авторитарных режимов, отмечает основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко.

"Однако, – продолжает он, – демократические страны, в целом западная демократия – это как большой авианосец. Он медленно разворачивается, но если уж взял на что-то курс, то его не остановишь".

И примерно с середины прошлого года этот большой корабль начал разворачиваться на милитарный курс, считает эксперт. Мы видим постепенное увеличение производства снарядов и вооружений в Европе, постепенное ужесточение риторики, увеличение различных учений и так далее.

При этом, отмечает Андрей Еременко, Запад очень не хочет ввязываться в войну, чем пытаются пользоваться разные диктаторы.

"Однако медленный, но неуклонный разворот этого "авианосца" уже происходит, – подчеркивает эксперт. – Думаю, полгода-год и произойдет "залп", следствием чего станет постепенное падение диктаторских режимов по всему миру".

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