Какова вероятность внезапного штурма Николаева: Ким дал ответ

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Светлана Шкурупий
Оккупанты
продолжают обстреливать Николаевскую область, но внезапно штурмовать город у
них не получится, поскольку они не готовы к этому ни технически, ни морально.
Такими предположениями поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким в
"Рандеву с Яниной Соколовой".
Возможен ли сейчас внезапный штурм Николаева (фото из открытых источников)
По
его словам, защитники Николаева готовы к любому развитию событий. И даже если
россияне поставят себе за цель захватить город, то на это у них уйдет много
времени, потому что нужно будет подготовиться к штурму, создать ударную группу
и занять позиции в окрестностях. На это уходит минимум 1-2 месяца. И о таких
шагах противника украинская сторона будет знать, и будет готова встретить
захватчиков, чтобы дать отпор.
Ким
подчеркнул, что военные видят оккупантов насквозь — через весь Херсон. Более
того, Украине продолжают оказывать военную помощь, в частности поставлять новое
оружие и противотанковые средства, а у солдат РФ танки старые. То есть,
украинские защитники знают, что нужно делать с "асвабадителями".
Напомним,
что воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины
уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж
сгорел вместе с техникой.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что благодаря успешным действиям
украинских защитников удалось восстановить контроль и установить сине-желтый
флаг сразу в нескольких населенных пунктах на границе Николаевской и Херсонской
областей, которые раньше были под оккупацией.
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