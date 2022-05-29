Какова вероятность внезапного штурма Николаева: Ким дал ответ

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область, но внезапно штурмовать город у них не получится, поскольку они не готовы к этому ни технически, ни морально. Такими предположениями поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким в "Рандеву с Яниной Соколовой".

Возможен ли сейчас внезапный штурм Николаева (фото из открытых источников)

По его словам, защитники Николаева готовы к любому развитию событий. И даже если россияне поставят себе за цель захватить город, то на это у них уйдет много времени, потому что нужно будет подготовиться к штурму, создать ударную группу и занять позиции в окрестностях. На это уходит минимум 1-2 месяца. И о таких шагах противника украинская сторона будет знать, и будет готова встретить захватчиков, чтобы дать отпор.

Ким подчеркнул, что военные видят оккупантов насквозь — через весь Херсон. Более того, Украине продолжают оказывать военную помощь, в частности поставлять новое оружие и противотанковые средства, а у солдат РФ танки старые. То есть, украинские защитники знают, что нужно делать с "асвабадителями".

Напомним, что воины 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев ДШВ ВС Украины уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин оккупантов, экипаж сгорел вместе с техникой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что благодаря успешным действиям украинских защитников удалось восстановить контроль и установить сине-желтый флаг сразу в нескольких населенных пунктах на границе Николаевской и Херсонской областей, которые раньше были под оккупацией.

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