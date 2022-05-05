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Генштаб: ВСУ отвоевали еще несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Благодаря успешным действиям украинских защитников удалось восстановить контроль и установить сине-желтый флаг сразу в нескольких населенных пунктах на границе Николаевской и Херсонской областей, которые раньше были под оккупацией. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Генштаб: ВСУ отвоевали еще несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сводке сообщается, что противник не оставляет попыток активно идти в наступление на Донецком и Таврическом направлениях. Для того чтобы ограничить ВСУ в своих действиях враг применяет артиллерию, авиацию, постоянно наносит ракетные и авиаудары. На Донбассе ключевыми для российской армии является продвижение по Лиманскому, Северодонецкому и Попаснянскому направлениям. Однако все попытки продвинуться не имеют успеха. Украинская армия крепко держит оборону. Похожая ситуация на Авдеевском и Кураховском направлениях, где враг также активно обстреливает позиции ВСУ.

Постоянное участие в ожесточенных боях и огромные потери существенно истощают вражескую армию. Как следствие, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в российскую федерацию.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами. выполнение заданий.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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