Кабмин выделил 56 млн грн для восстановления водоснабжения в Николаеве

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в городе Николаев.

Деньги будут выделены на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки коммунального предприятия "Николаевводоканал". Фото: Минрегион

Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, такое решение было принято сегодня, 3 мая, на заседании Кабмина.

По его словам, обеспечение бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые являются объектами критической инфраструктуры, является одним из приоритетов Кабмина.

Выделенные средства будут направлены на восстановление водоснабжения в Николаеве, где поврежден водопровод. В настоящее время часть людей в городе осталась без воды. Поэтому мы имеем эту проблему решить, – рассказал Чернышов.

В министерстве отмечают, деньги будут выделены на безвозвратной основе для предоставления финансовой поддержки коммунального предприятия "Николаевводоканал".

Планируется, что их направят на бурение новых артезианских скважин.

Перед этим, Кабинет министров выделил деньги на ликвидацию последствий боевых действий в Харьковской области, а также восстановление процесса централизованного водоснабжения в Чернигове.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Николаев неоднократно попадал под обстрелы российских оккупационных войск.

В частности, как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, вечером 2 мая оккупанты обстреляли Корабельный район города. В результате обстрела загорелись три бытовых металлических вагона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погасили огонь в течение получаса.

28 апреля оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня "Смерч". По данным Оперативного командования "Юг", в результате атаки повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили и магазины. Кроме того, вражеские снаряды попали в детские площадки и двор учебного заведения.





















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