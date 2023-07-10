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Какова вероятность теракта на ЗАЭС – что думают украинцы

Большинство украинцев считают, что скорее всего теракта не произойдет

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время тема возможного теракта на Запорожской АЭС, ныне оккупированная российскими войсками, является одной из наиболее обсуждаемых тем. Иногда первые лица государства делают тревожные заявления о готовности России взорвать ЗАЭС. Сами же россияне уже традиционно спешат обвинить в этом Украину и тоже не исключают теракта. Социологи Active Group решили поинтересоваться мнением украинцев по поводу того, верят ли они новой катастрофе, которая может накрыть Украину.

Какова вероятность теракта на ЗАЭС – что думают украинцы

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Сначала социологи спросили – какова вероятность того, что Россия совершит теракт на Запорожской АЭС. Как оказалось, 42,3% наших соотечественников считают, что это скорее не произойдет. Однако не намного меньше, а именно 33,8% считают, что теракт скорее произойдет. 11,6% респондентов заявили, что им трудно выбрать какой-либо ответ. 8,3% украинцев считают, что россияне точно совершат теракт.


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Также социологи спросили – достаточно ли украинская власть делает, чтобы предотвратить теракт. Так почти 39% ответили, что скорее достаточно. 23,7% заявили, что власти делают скорее недостаточно. 14,8% считают, что сейчас власти делают все, что могут.

Поинтересовались также социологи – достаточно ли международное сообщество делает, чтобы предотвратить возможную трагедию. Подавляющее большинство, а именно 48,5% заявили, что мир совершенно недостаточно делает, чтобы предотвратить катастрофу. Еще 31,8% выбрали ответ "скорее недостаточно". И 8,7% заявили, что цивилизованный мир достаточно реагирует.

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Также издание "Комментарии" сообщало, существует ли сегодня языковая проблема: сколько украинцев выступают за ослабление украинизации.




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