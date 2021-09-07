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Какие три области Украины могут попасть в «оранжевую» зону карантина первыми

Скорее всего будет меняться цвет ограничений

сегодня, 14:15
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине каждый день добавляются сотни зараженных коронавирусом. Пока в "зеленой" зоне адаптивного карантина остаются все области Украины. Но существует опасность для троих из них — где скорее всего будет меняться цвет ограниченийГлава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий во время брифинга подтвердил, что Украина приближается к "желтому" уровню эпидситуации и отметил, что три области могут попасть в "оранжевую" зону. 

Какие три области Украины могут попасть в «оранжевую» зону карантина первыми

Коронавирус, фото с открытых источников

"Опаснее всего сегодня в плане эпидемии в трех областях: Буковина (Черновицкая область), Львовская и Винницкая области. Там, скорее всего, будет меняться цвет ограничений", — сказал Радуцкий.

Показатели госпитализаций в регионе — это ключевой показатель ситуации с коронавирусом. В то же время есть и области, который потихоньку "выкарабкиваются" с плохой ситуации с госпитализацией. Примером может быть Ровенская область, где улучшилась тенденция с заболеваемостью и госпитализацией.

Также читайте на портале "Комментарии" — в Германии заявили, что пандемию не остановить в отдельно взятых странах, поэтому с коронавирусом нужно бороться по всей планете. Именно поэтому Берлин принял решение до конца 2021 года предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса. Вакцинация на сегодняшний день есть единственной гарантией, что человечеству удастся остановить пандемию.

Читайте на "Комментариях" - ученые вышли на завершающую стадию испытаний – в мире появится еще одна вакцина против COVID-19. В этот раз отличились ученые Турции. 


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Источник: https://www.rada.gov.ua/video/rada-tv/64430.html
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