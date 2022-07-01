Какие области Украины накроют грозы, град и шквальный ветер: прогноз погоды на 2 июля

2 июля днем в большинстве западных областей ожидаются грозы, местами град и шквальный ветер 15-20 м/с. Объявлен "желтый" уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики передают, что дождливая погода завтра будет в следующих областях страны: Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской. В остальных областях в этот день ожидается облачная и жаркая погода.

В северной части страны 2 июля температура воздуха поднимется до +27 до +29 градусов. Ночью ожидается до +17. В центральных областях днем столбики термометров покажут до +31 градуса, а ночью — до +17. На юге днем ожидается до +30 градусов, а ночью — до +18 градусов. В восточной части Украины днем температура поднимется до +25, а к ночи упадет до+13. В западных областях ожидается от +30 до +33 градусов днем и до +21 градуса ночью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россия поставила ультиматум Болгарии: отношения между странами напряжены. В Кремле угрожают Болгарии разрывом отношений. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Путина отреагировали на обстрел Одесской области и смерти украинцев. В Кремле снова врут, что не стреляют по жилым домам. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" писал о том, что идем в ЕС и НАТО или останавливаемся: результаты опроса украинцев. 90% украинцев хотят вступления в ЕС, 73% – в НАТО. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.





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