Какая ситуация на ЗАЭС сейчас: есть ли повод для волнения

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Кравцев Сергей
По состоянию на среду, 5 июля, временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Не зафиксированы значительные движения техники и живой силы окупантов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
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В государственном предприятии Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заверили, что уровень воды в ставке-охладителе АЭС стабилен. Причин для паники и излишних волнений нет.
Отметим, четыре недели назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Украина понесла и еще терпит колоссальные потери из-за этого экоцида – далеко не первого, совершенного россиянами на нашей земле. И, к сожалению, пожалуй, не последний. Критической остается ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС, мины замедленного действия в других регионах материковой Украины, а также в Крыму. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию, реакцию на нее, а также спрогнозировали развитие событий.
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