Какая ситуация на ЗАЭС сейчас: есть ли повод для волнения

По состоянию на среду, 5 июля, временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Не зафиксированы значительные движения техники и живой силы окупантов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

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"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме…", – поделился чиновник.

В государственном предприятии Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заверили, что уровень воды в ставке-охладителе АЭС стабилен. Причин для паники и излишних волнений нет.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в ставке-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", — сообщили в "Энергоатоме".

Отметим, четыре недели назад, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Украина понесла и еще терпит колоссальные потери из-за этого экоцида – далеко не первого, совершенного россиянами на нашей земле. И, к сожалению, пожалуй, не последний. Критической остается ситуация вокруг оккупированной Запорожской АЭС, мины замедленного действия в других регионах материковой Украины, а также в Крыму. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали ситуацию, реакцию на нее, а также спрогнозировали развитие событий.

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