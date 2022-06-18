Какая погода ожидает Украину на выходных и следующей неделе: прогноз

На протяжении нескольких дней в Украине будет солнечная и жаркая погода, а затем снова придут дожди. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье 19 июня во всех областях страны будет солнечно, без осадков. В северной, центральной, южной и восточной частях Украины днем температура воздуха поднимется до +29 градусов. Ночью ожидается +14 — +15 градусов. В западных областях столбики термометров поднимутся до +31, а к ночи температура упадет до+12.

20 июня во всех областях ожидается облачная погода, без осадков. В северной, центральной и западной областях температура воздуха днем поднимется до +33 градусов. Ночью синоптики обещают от +17 до +19 градусов. В южных и восточных областях днем будет до +32, а ночью — до +18 градусов.

Во вторник, 21 июня, в Украину вернутся дожди. В этот день грозовые ливни синоптики прогнозируют практически во всех областях. Облачная погода останется в Ужгородской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Отмечается, что в этот день в северной части страны днем ожидается до +25. В центральных областях — до +28 градусов. На юге температура поднимется до +20 градусов. В восточных областях будет до +32 градусов, а в западных — до +28. Ночью температура воздуха во всех областях будет от +16 до +18 градусов.

22 июня дождливая погода затронет некоторые области Украины: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Полтавскую области. В остальных областях погода будет солнечной и жаркой. Днем в северной части страны ожидается до +20 градусов, ночью — до +12. В центральной части — до +23 градусов днем и до+14 ночью. На юге ожидается до +26 градусов днем и до+18 градусов ночью. В западных областях днем температура поднимется до +24 градусов, а ночью упадет до +12. В восточной части днем будет до +22, ночью — +14.

В четверг, 23 июня дождь вновь охватит некоторые области страны: Черниговскую, Киевскую, Черкасскую, Кропивницкую, Днепропетровскую, Полтавскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Житомирскую, Сумскую, Винницкую, Луцкую и Ровенскую. В остальных областях погода будет облачной. Температура воздуха днем в северной части страны ожидается до +22 градусов днем и до+15 градусов ночью. В центральных областях синоптики прогнозируют до +23 градусов днем и +14 градусов ночью. На юге страны днем будет до +28 градусов, ночью до +18. В западных областях днем ожидается до +26 градусов, ночью — до +15. На востоке — до +24 днем и до +14 ночью.

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