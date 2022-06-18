Церковный праздник 18 июня: что нельзя делать в этот день

В субботу, 18 июня, православные вспоминают священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе этот праздник называют Дорофеев день. Что можно и категорически нельзя сегодня делать?

Церковный и народный праздники 18 июня (фото из открытых источников)

Известно, что Дорофей в зрелом возрасте стал епископом в финикийском городе Тире. Но когда началась "охота" на христиан, он вынужден был покинуть паству и скрываться от язычников. После того как был принять Миланский эдикт (документ, даровавший свободу вероисповедания христианам и возвращавший им все конфискованные церкви и церковное имущество, прим. авт.), Дорофей вернулся и около 50 лет управлял своей епархией. Но преследования христиан снова были возобновлены, когда править начал Флавий Юлиан. В этот период епископ был убит.

Дорофею приписывают составление "Синопсиса" (собрание сказаний о житии пророков и апостолов), содержащего один из вариантов списка апостолов от семидесяти.

В народе 18 июня называют Дорофеев день. С этого дня ночи становятся самыми короткими в году, "воробьевыми", потому что маленькие и быстрые, как эта птичка. Еще праздник называли "День/ночь сон-травы", потому что в полях начинало распускаться это загадочное растение.

Большое значение в этот день наши предки уделяли сновидениям, которыми, согласно поверью, управлял Дорофеев. Если приснилось что-то плохое, то нужно было попросить у святого помощи и защиты.

В этот день нужно было встать рано утром и выполоть на грядках все сорняки, иначе они вырастут большими. Также 18 июня люди наблюдали за ветром, если он был северный и северо-западным, значит могут быть какие-то ненастья, южный означал благодать, а восточный — повсеместное обострение разных болезней. Подувший внезапно холодный ветер мог нагнать грозовые тучи.

Что нельзя делать 18 июня?

- постарайтесь не брать в руки колющие и режущие предметы, потому что они могут привлечь невзгоды;

- запрещается в этот праздник распускать сплетни, иначе на языке появится типун, который будет сильно болеть;

- в Дорофеев день не желательно делиться чужими тайнами с кем-либо, даже если слушателем был очень близкий для вас человек;

- нельзя вести диалог с незнакомцами, потому что в этот день, как верили наши предки, нечистая сила могла принять человеческий облик, дабы втереться в доверие и узнать какую-то секретную информацию.

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