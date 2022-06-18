Церковный праздник 18 июня: что нельзя делать в этот день

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Светлана Шкурупий
В
субботу, 18 июня, православные вспоминают священномученика Дорофея, епископа
Тирского. В народе этот праздник называют Дорофеев день. Что можно и
категорически нельзя сегодня делать?
Церковный и народный праздники 18 июня (фото из открытых источников)
Известно,
что Дорофей в зрелом возрасте стал епископом в финикийском городе Тире. Но
когда началась "охота" на христиан, он вынужден был покинуть паству и
скрываться от язычников. После того как был принять Миланский эдикт (документ,
даровавший свободу вероисповедания христианам и возвращавший им все
конфискованные церкви и церковное имущество, прим. авт.), Дорофей вернулся и
около 50 лет управлял своей епархией. Но преследования христиан снова были
возобновлены, когда править начал Флавий Юлиан. В этот период епископ был убит.
Дорофею
приписывают составление "Синопсиса" (собрание сказаний о житии пророков и апостолов),
содержащего один из вариантов списка апостолов от семидесяти.
В
народе 18 июня называют Дорофеев день. С этого дня ночи становятся самыми короткими
в году, "воробьевыми", потому что маленькие и быстрые, как эта птичка.
Еще праздник называли "День/ночь сон-травы", потому что в полях начинало
распускаться это загадочное растение.
Большое
значение в этот день наши предки уделяли сновидениям, которыми, согласно
поверью, управлял Дорофеев. Если приснилось что-то плохое, то нужно было
попросить у святого помощи и защиты.
В
этот день нужно было встать рано утром и выполоть на грядках все сорняки, иначе
они вырастут большими. Также 18 июня люди наблюдали за ветром, если он был
северный и северо-западным, значит могут быть какие-то ненастья, южный означал
благодать, а восточный — повсеместное обострение разных болезней. Подувший
внезапно холодный ветер мог нагнать грозовые тучи.
Что
нельзя делать 18 июня?
-
постарайтесь не брать в руки колющие и режущие предметы, потому что они могут
привлечь невзгоды;
-
запрещается в этот праздник распускать
сплетни, иначе на языке появится типун, который будет сильно болеть;
-
в Дорофеев день не желательно делиться чужими тайнами с кем-либо, даже если
слушателем был очень близкий для вас человек;
-
нельзя вести диалог с незнакомцами, потому что в этот день, как верили наши
предки, нечистая сила могла принять человеческий облик, дабы втереться в
доверие и узнать какую-то секретную информацию.
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