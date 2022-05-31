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В Украине будут отмечать новый государственный праздник

В июле отметят День Украинской Государственности

сегодня, 15:30
Автор:

Козлова Альбіна
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В Украине будут отмечать новый государственный праздник

Фото иллюстративное / Pixabay

31 мая во время заседания Верховной Рады нардепы отдали 257 голосов за проект Закона Украины "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня – День Украинской Государственности". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно принятому закону с 2022 года в Украине ежегодно будут отмечать 28 июля как государственный праздник – День Украинской Государственности.

"Принятие соответствующего Закона Украины будет способствовать утверждению наследственности украинского государства для нынешних и грядущих поколений Украинского народа, защиты национальных интересов Украины, сохранению исторической справедливости и нивелированию фейковых нарративов со стороны Российской Федерации как государства-агрессора относительно исторических аспектов украинского государства", — говорится в пояснительной записке.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будет дефицит овощей и фруктов в Украине, некоторых продуктов не увидим на столах. Эксперты рассказали, как будут меняться цены. Сейчас каждый регион формирует свои цены на овощи, потому что области оказались в ситуации, когда где выращиваешь — там продаешь. И проблема также и в ценах на горючее и дефиците бензина, дизтоплива в центральных регионах.

Также мы писали, что выросли цены на лекарства в Украине на 20-25%. Причины и ситуацию объяснили в Гослекслужбе и комитете по здоровью нации. Как сообщил заместитель руководителя Гослекслужбы Владимир Короленко, изменения цен на лекарства в аптеках отслеживают еженедельно. Гослекслужба проверяет стоимость 20 основных препаратов.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/lawList
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