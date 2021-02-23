Какая из соцсетей популярнее всего в Украине

Сегодня трудно уже представить нашу жизнь без Интернета, ведь для многих это основной источник массовой информации. Украинцы рассказали, является ли для них основным источником Интернет, или они по-прежнему отдают предпочтение телевидению.

Среди украинцев популярнее всего социальная сеть Facebook - фото: из открытых источников

Согласно данным опроса, который проводила компания Research & Branding Group, 51% респондентов ответили, что выбирают Интернет, как основной источник информации. За телевидение проголосовали 44% опрошенных. Пресса и радио пользуется спросом лишь у 2%. Стоит отметить, что в 2021 году в Украине впервые люди отдали предпочтение Интернету больше, чем телевидению.

Украинцы также рассказали, какими социальными сетями они пользуются чаще всего. Из всех респондентов 59% проголосовали за Facebook. На втором месте оказался YouTube с результатом 43%. Третью позицию занял Instagram, так как 30% отметили, что выбирают именно эту социальную сеть. На четвертом месте – Telegram. Им чаще всего пользуется 17% и всех респондентов. ВКонтакте выбрали 5% опрошенных, а Одноклассники – 3%. Также каждый двадцатый украинец имеет аккаунт в Twitter.





В рейтинге самых популярных мессенджеров среди украинцев оказался Viber. За него проголосовали 57% респондентов. Следом за ним идет Facebook messenger с результатом 37%. Третье место занял Telegram - 20%. Почти каждый десятый украинец пользуется What`s up. За него проголосовали 9% опрошенных. На последнем месте оказался Scype - 8%.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что думают украинцы об обслуживании на украинском языке в стране. Также сайт информировал про ТОП-8 самых актуальных проблем украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!