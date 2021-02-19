ТОП-8 самых актуальных проблем украинцев

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Мокрик Анастасия
Украинский институт будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос среди украинцев и определил восемь основных проблем, которыми на сегодняшний день обеспокоены люди в стране.
Украинцы рассказали о главных проблемах в стране - фото: из открытых источников
Согласно результатам проведенного опроса, на сегодняшний день люди считают, что направление развития страны неправильное. 74% всех опрошенных заявили об этом. Лишь 12% отметили, что события развиваются в нужном и правильном направлении.
ТОП-8 самых актуальных проблем, которые волнуют украинцев:
1. Высокие коммунальные тарифы
Из всех респондентов об этом заговорили 39%. Стоит отметить, что в ходе опроса, проведенного летом 2020 года, было установлено, что главной проблемой для украинцев является война на Донбассе.
2. Низкий уровень зарплат и пенсий
Эта проблема заняла второе место согласно результатам опроса. 36% респондентов отметили именно её, как главную.
3. Коррупция
Третье место в рейтинге актуальных проблем заняла коррупция. Из всех опрошенных за неё, как за самую актуальную, проголосовали 35% людей.
4. Война на Донбассе
28% опрошенных заявили, что это на сегодняшний день главная и самая актуальная проблема. Меньше, чем за год, данная проблема вместилась с первого на четвертое место в рейтинге.
5. Безработица
Украинцы отметили, что безработица на сегодняшний день является очень серьезной проблемой в стране. Самой главной ее посчитали 23% респондентов.
6. Повышение цен на основные группы товаров
Данную проблему посчитали важной и самой актуальной на сего дня 21% всех опрошенных.
7. Высокая стоимость лекарств и медицинских услуг
Предпоследнее место в рейтинге занимает проблема цен на лекарства и услуги в медучреждениях. Их всех опрошенных на нее проголосовали 20% людей.
8. Непрофессионализм власти
Эта проблема стала последней в рейтинге. За нее проголосовали меньше всего респондентов – 18%.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что количество украинцев сократилось. Озвучены шокирующие данные. Также сайт информировал о том, чем опасны дешевые аналоги лекарств.
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