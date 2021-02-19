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ТОП-8 самых актуальных проблем украинцев

Война на Донбассе больше не является самой актуальной проблемой по мнению украинцев

сегодня, 08:57
Автор:

Мокрик Анастасия

Украинский институт будущего при содействии "Нью Имидж Маркетинг Групп" провел опрос среди украинцев и определил восемь основных проблем, которыми на сегодняшний день обеспокоены люди в стране.

ТОП-8 самых актуальных проблем украинцев

Украинцы рассказали о главных проблемах в стране - фото: из открытых источников

Согласно результатам проведенного опроса, на сегодняшний день люди считают, что направление развития страны неправильное. 74% всех опрошенных заявили об этом. Лишь 12% отметили, что события развиваются в нужном и правильном направлении.

ТОП-8 самых актуальных проблем, которые волнуют украинцев:

1. Высокие коммунальные тарифы

Из всех респондентов об этом заговорили 39%. Стоит отметить, что в ходе опроса, проведенного летом 2020 года, было установлено, что главной проблемой для украинцев является война на Донбассе.

2. Низкий уровень зарплат и пенсий

Эта проблема заняла второе место согласно результатам опроса. 36% респондентов отметили именно её, как главную.

3. Коррупция

Третье место в рейтинге актуальных проблем заняла коррупция. Из всех опрошенных за неё, как за самую актуальную, проголосовали 35% людей.

4. Война на Донбассе

28% опрошенных заявили, что это на сегодняшний день главная и самая актуальная проблема. Меньше, чем за год, данная проблема вместилась с первого на четвертое место в рейтинге.

5. Безработица

Украинцы отметили, что безработица на сегодняшний день является очень серьезной проблемой в стране. Самой главной ее посчитали 23% респондентов.

6. Повышение цен на основные группы товаров

Данную проблему посчитали важной и самой актуальной на сего дня 21% всех опрошенных.

7. Высокая стоимость лекарств и медицинских услуг

Предпоследнее место в рейтинге занимает проблема цен на лекарства и услуги в медучреждениях. Их всех опрошенных на нее проголосовали  20% людей.

8. Непрофессионализм власти

Эта проблема стала последней в рейтинге. За нее проголосовали меньше всего респондентов – 18%.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что количество украинцев сократилось. Озвучены шокирующие данные. Также сайт информировал о том, чем опасны дешевые аналоги лекарств.



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Источник: https://uifuture.org/publications/zvit-socziologichnogo-doslidzhennya-shhodo-politychnoyi-sytuacziyi-v-ukrayini-2021-rku/
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Ramplan

сегодня, 09:10

Из 8-й проблемы вытекают все предыдущие

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