Чем опасны дешевые аналоги лекарств

Часто граждане задаются вопросами, можно ли заменять прописанные врачом препараты на дешевые аналоги. Ответ на этот вопрос дала провизор Ирина Булыгина.

Аналоги лекарств: вредны ли препараты-заменители. Фото: well-good.ru

По словам эксперта, лекарства-заменители могут быть не только неэффективными, но и вредными. В оригинале и аналогах может отличаться состав действующих и вспомогательных веществ.

К тому же, когда изготавливается препарат-аналог, время клинических испытаний сокращается, чтобы сэкономить средства. Его тестированию уделяется меньше внимания, поскольку оригинал, по которому делался аналог, уже проверенный и его влияние на организм человека известно.

Обычно производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь, а затем вывелся из организма. После этой процедуры лекарства считаются действенными.

Однако Ирина Булыгина сообщила, что аналоги можно использовать при несерьезных заболеваниях или болях в отдельных частях тела, например при головной боли. Однако, если у человека острая или хроническая проблема, ее следует лечить оригинальными препаратами, которые индивидуально назначил врач.

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