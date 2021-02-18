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Количество украинцев сократилось: шокирующие данные

Госстат сообщает, что количество смертей в Украине более чем в два раза превышает количество детей, рожденных живыми

сегодня, 23:12
Автор:

Ольга Чародий

В течение прошлого года количество жителей Украины сократилось на 314 062 человека и достигла отметки в 41,59 млн людей. Об этом сообщает Госстат.

Количество украинцев сократилось: шокирующие данные

Украинцы - фото из открытых источников

Отмечается, что численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2021 составляла 41 588 400 человек. Согласно данным, за 2020 численность населения уменьшилась на 314 100 человек.

Госстат сообщает, что количество смертей в Украине более чем в два раза превышает количество детей, рожденных живыми (48 родившихся на 100 умерших украинский).

В прошлом году умерли почти 617 тысяч человек, а за границу мигрировали меньше 10 тысяч украинцев. Для сравнения, в 2019 году 581 тысяч украинцев, а мигрировали — более 21,5 тысяч.

Напомним, после череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 вновь поднял планку. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3584 человека. Это на полтысячи инфицированных больше, нежели днем ранее. Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 166 244 человека. Увы, 3400 украинцев скончались в результате осложнений (60 за сутки). Тем временем 73 913 человека выздоровели. В "лидерах" по темпу инфицирования — Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.

Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/
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