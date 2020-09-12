Карантин из-за коронавируса: как родителям облегчить стресс и эмоциональное выгорание

Концепция выгорания на рабочем месте существует уже более тридцати лет, и за это время исследования показали конкретные масштабы выгорания, предупреждающие признаки и причины. Стресс от работы в сочетании с воспитанием, однако, породил новый виток исследований на тему родительского выгорания. Исследование, изучающее родительское выгорание, стало более актуальным во время пандемии COVID-19, поскольку родители изо всех сил пытаются управлять реалиями удаленной работы в сочетании с онлайн или смешанным обучением детей в школе. При этом, важно сохранить здоровье всех. Об этом пишет Forbes.



Интересно, что выгорание на рабочем месте и родительское выгорание имеют одни и те три больших признака:

1. Истощение. Чувство хронического физического и эмоционального истощения. В конечном счете, хроническое истощение приводит к тому, что люди эмоционально и когнитивно отстраняются от своей работы или, в случае родительского выгорания, от своих детей и семей. Вероятно, это является неосознанным (или осознанным) способом справиться с перегрузкой.

2. Цинизм. Люди просто достают вас, а иногда неправильно вас понимают, и вы начинаете дистанцироваться от этих людей, активно игнорируя качества, которые делают их уникальными и привлекательными, и в результате меньше проявляете сочувствия и заботы к ним.

3. Неэффективность. Неэффективность – это позиция, которая заключается в том, что вам кажется, что ваше мнение мало интересует окружающих. Этот признак появляется, когда вы изо всех сил пытаетесь определить важные ресурсы и когда становится все труднее чувствовать чувство выполненного долга и влияния в своей работе или воспитании детей.

В то же время, существует ряд источников родительского выгорания, которые находятся вне вашего контроля (например, когда пандемия закончится), есть некоторые стратегии, которые вы и ваша семья можете практиковать, чтобы лучше справляться со стрессом в эти самые необычные времена.

Определите неиспользуемые ресурсы

Выгорание вызвано дисбалансом между вашими требованиями (аспектами вашего дня, которые требуют постоянных усилий и энергии) и ресурсами (аспектами вашего дня, которые мотивируют и дают энергию), причем ваши требования постоянно перевешивают ваши ресурсы. Вероятно, что многие родители чувствуют этот дисбаланс ежедневно, но один из способов облегчить выгорание – это использование ваших ресурсов.

В то время как вы можете изначально думать о ресурсах осязаемым образом, например, о времени и деньгах, я хочу, нужно, чтобы вы подумали о том, как можете использовать ресурсы, о которых обычно не думаете. Ваши сильные стороны, такие как доброта, оптимизм, надежда и настойчивость, должны быть использованы прямо сейчас. Кто самые важные люди в вашей жизни, с которыми вы можете регулярно общаться? Наличие сильной трудовой этики, разговоры о небольших моментах радости или ваше чувство юмора – это другие ресурсы для использования.

Задайте себе вопрос

Спросите себя, помогает или вредит то, что вы думаете, чувствуете или как ведете себя в состоянии стресса? То, что вы делаете (или не делаете), приближает вас к вашим целям и типам результатов или отношений, которые вы хотите иметь? Вы можете решить, что для вашего шестилетнего ребенка полезно злиться и кричать, потому что он выпускает и обрабатывает эмоции, но когда он делает еще один шаг вперед и бьет своего младшего брата по голове, это вредит. Вы можете решить, что потратить лишние 30 минут на просмотр телевизора помогает, потому что вы смотрите конец бейсбольного матча, который вам нравится. И наоборот, вы можете решить, что наливание лишнего бокала вина не принесет вам большой пользы. Суть в том, что вы принимаете решение, которое дает вам ощущение контроля в рамках стрессовой ситуации.

Дайте себе передышку

Точно так же, как воспоминание о своих маленьких победах может повысить мотивацию, небольшие неудачи могут убить ее. Самосострадание – это искусство и наука давать себе передышку, и оно может помочь облегчить эмоциональное выгорание. Вы действительно делаете все, что в ваших силах, даже если вам кажется, что вы путаетесь в большинстве дней, но родители могут быть чрезвычайно жесткими к себе, часто подталкивая к совершенству.

Найдите время для эмоций

Когда вы потерпели неудачу, найдите время, чтобы описать эмоции, которые вы чувствуете. Чувствуете ли вы себя самокритичным, и если да, то что вы говорите себе? Замедление, чтобы проверить себя относительно этой перспективы, поможет вам понять, что вы чувствуете, прежде чем броситься бежать.

Не воспринимайте ситуацию, как из ряда вон выходящую

Вы не единственный человек, который потерял терпение и накричал на своих детей, и, вероятно, это не последний раз, когда вы это делаете.

Что бы вы сказали другу, который пережил такую же неудачу? Когда мы терпим неудачу, мы ужасно себя мучаем, но разве вы были бы так же жестоки, если бы ваш друг обратился к вам с тем же самым стечением обстоятельств?

Будьте реалистом

Возможно, для вас было бы реалистично каждое утро в феврале совершать трехмильную пробежку, но сегодня это может быть не так. Какие стратегии совладания являются реалистичными для вас прямо сейчас? Может быть, вам необходимо выходить на улицу на несколько минут, чтобы подышать свежим воздухом перед следующей встречей в Zoom. Или переписываться на несколько минут с подругой. Или поставить какую-нибудь музыку и устроить танцевальную вечеринку с вашими детьми. Опустите планку и найдите то, что работает в пользу для вас.

Ищите хорошие стороны

Родители хотят сделать лучший и правильный выбор для своих детей. Достаточно хорошо часто не является стандартом, когда речь заходит о ваших детях – вы хотите самого лучшего. Тем не менее, часть того, что вызывает так много стресса и беспокойства в этот момент, заключается в том, что вы не знаете, что является правильным или лучшим выбором для здоровья ваших детей, их образования, вашего собственного рабочего статуса и многого другого. Доктор Барри Шварц, профессор психологии Свартморского колледжа и Калифорнийского университета в Беркли, действительно исследовал эту динамику. Он обнаружил, что люди, которые ищут хорошее (группа людей, которых он называет "сатисфакторами"), часто более удовлетворены своим выбором по сравнению с теми, кто всегда стремится к лучшему. Его рекомендация во время пандемии заключается в том, чтобы искать варианты, которые дадут достаточно хорошие результаты. Родителям он рекомендует задать себе такой вопрос: "Что я могу сделать, чтобы жизнь моего ребенка была достаточно удовлетворительной, независимо от того, что ждет его в будущем?"

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