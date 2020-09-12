Минздрав обновил карантинное зонирование: в каких регионах будут самые жесткие ограничения с 14 сентября

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Татьяна Веремеева
Начиная с понедельника, 14 сентября, в Украине будет действовать
обновленное распределение регионов по уровню эпидемиологической опасности на фоне
пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства
здравоохранения Украины.
В "красную" зону попали 37 административных единиц, в "оранжевую" – 86, в "желтую"
– 173.
Узнать, к какой зоне относится ваш населенный пункт можно по ссылке.
В зависимости от того, в какую карантинную зону попал населенный пункт, там
будут действовать различные ограничения. В частности, в регионах с "красным"
уровнем будет запрещена работа общественного транспорта, учреждений
образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов, кинотеатров.
В стране установлены четкие правила и ограничения для каждого города или района в зависимости от установленного на их территории уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
Отметим, заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС проводиться каждую неделю. В зависимости от результатов анализа ситуации в регионах принимается решение о том, какие ограничения будут действовать в регионе.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины обновило список
стран "красной" зоны, в которых на фоне пандемии коронавируса COVID-19 эпидемиологическая
ситуация остается
сложной.
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