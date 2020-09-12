Минздрав обновил карантинное зонирование: в каких регионах будут самые жесткие ограничения с 14 сентября

Начиная с понедельника, 14 сентября, в Украине будет действовать обновленное распределение регионов по уровню эпидемиологической опасности на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.



В "красную" зону попали 37 административных единиц, в "оранжевую" – 86, в "желтую" – 173.

Узнать, к какой зоне относится ваш населенный пункт можно по ссылке.





В зависимости от того, в какую карантинную зону попал населенный пункт, там будут действовать различные ограничения. В частности, в регионах с "красным" уровнем будет запрещена работа общественного транспорта, учреждений образования, ТРЦ, кафе и ресторанов, спортзалов, кинотеатров.

В стране установлены четкие правила и ограничения для каждого города или района в зависимости от установленного на их территории уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.





Отметим, заседание Центральной комиссии ТЭБ и ЧС проводиться каждую неделю. В зависимости от результатов анализа ситуации в регионах принимается решение о том, какие ограничения будут действовать в регионе.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны, в которых на фоне пандемии коронавируса COVID-19 эпидемиологическая ситуация остается сложной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!