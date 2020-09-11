Минздрав обновил список стран «красной» зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны, в которых на фоне пандемии коронавируса COVID-19 остается сложной эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Сейчас в "красную" зону входят 47 стран, в которых количество новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Так, больше всего новых случаев заражения за последние две недели на 100 тыс. населения зафиксировано в Израиле (394,6), Бахрейне (389,1) и в Аргентине (313,5).

В то же время в Украине за последние 14 дней уровень новых случаев заражения COVID-19 составляет 88,1 случая на 100 тыс. населения.

Напомним, со следующего понедельника, 14 сентября, обновляется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. В "желтой" зоне оказались, в частности, Могилев-Подольский, несколько городов и районов Винницкой области, Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск и 8 районов Волыни, города Житомир и Малин и 6 районов Житомирщины, Береговое и Хуст на Закарпатье, город Яремча и некоторые районы Ивано-Франковской, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов Киевской области, Одесса, Ровно, Черкассы, Чернигов, 17 районов Харьковской области. Отмечается, что Киев и Винница стали "оранжевыми". Такое зонирование будет действовать следующие две недели.

Полный перечень стран.





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