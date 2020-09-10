Киев и Винница - «оранжевые»: очередное обновление эпидемиологического зонирования в Украине

Со следующего понедельника, 14 сентября, обновляется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. Об этом сообщает министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Источник: bessarabia.ua

Так, по информации Немчинова стало известно, что в "желтой" зоне оказались, в частности, Могилев-Подольский, несколько городов и районов Винницкой области,

Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск и 8 районов Волыни,

города Житомир и Малин и 6 районов Житомирщины,

Береговое и Хуст на Закарпатье,

город Яремча и некоторые районы Ивано-Франковской,

Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов Киевской области,

Одесса, Ровно, Черкассы, Чернигов, 17 районов Харьковской области.

Отмечается, что Киев и Винница стали "оранжевыми".

К "красной" зоны отнесут такие населенные пункты:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района;

города Тернополь, Бережаны и Чертков;

Великобурлукский район Харьковской области;

города Славута, Канев, Черновцы, Нежин и другие.

Такое зонирование будет действовать следующие две недели.

Такое решение было принято сегодня во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 10 сентября.

С подробным списком можно будет ознакомиться ниже. Города и районы, отсутствуют в презентации, относятся к "зеленой зоны".





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