Киев и Винница - «оранжевые»: очередное обновление эпидемиологического зонирования в Украине

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Дмитрий Симоненко
Со следующего понедельника, 14 сентября, обновляется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. Об этом сообщает министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Источник: bessarabia.ua
Так, по информации Немчинова стало известно, что в "желтой" зоне оказались, в частности, Могилев-Подольский, несколько городов и районов Винницкой области,
Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск и 8 районов Волыни,
города Житомир и Малин и 6 районов Житомирщины,
Береговое и Хуст на Закарпатье,
город Яремча и некоторые районы Ивано-Франковской,
Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов Киевской области,
Одесса, Ровно, Черкассы, Чернигов, 17 районов Харьковской области.
Отмечается, что Киев и Винница стали "оранжевыми".
К "красной" зоны отнесут такие населенные пункты:
город Чоп Закарпатской области;
Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района;
города Тернополь, Бережаны и Чертков;
Великобурлукский район Харьковской области;
города Славута, Канев, Черновцы, Нежин и другие.
Такое зонирование будет действовать следующие две недели.
Такое решение было принято сегодня во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 10 сентября.
С подробным списком можно будет ознакомиться ниже. Города и районы, отсутствуют в презентации, относятся к "зеленой зоны".
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