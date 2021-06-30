Какая европейская страна может вскоре признать украинский COVID-сертификат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковеном касаемо взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Сертификат вакцинации - фото из открытых источников

Политики обсудили меры Украины и Ирландии в контексте противодействия пандемии, вакцинацию населения и упрощение условий поездок граждан двух стран.

"Украина завершает процесс запуска цифрового COVID-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одним из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должен прибыть в Дублин ", — заявил Кулеба.

Кроме того, министры проработали взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что COVID-сертификаты из Украины уже признали первые 4 страны. Среди них Турция, Венгрия, Молдова, Грузия. А представители Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, действующей при Министерстве здравоохранения Украины, сообщили, что с COVID-сертификатами граждане Украины смогут путешествовать уже этим летом. Кроме этого, стало известно, что срок действия COVID-паспорта будет зависеть от количества проведенных вакцинаций.

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Ведущие туроператоры Украины категорически не советуют покупать поддельные отрицательные документы. Туристы рискуют вообще не попасть на отдых. Ведь подлинность тестов легко проверить, а если выяснится, что иностранец приехал с "липовыми" документам, можно потерять даже страховую выплату.

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