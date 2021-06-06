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Какие проблемы ожидают украинских туристов на границе из-за "липовых" тестов на коронавирус

Туроператор рассказала о последствиях покупки поддельных ПЦР-тестов украинскими туристами

6 июня 2021, 19:18
Автор:

Лиля Воробьева

В начале летнего сезона популярные европейские страны начали открывать двери своих территорий. Однако некоторые украинцы в погоне за желаемым отпуском идут на риск и покупают у мошенников поддельные тесты на коронавирус. О последствиях покупки такой "туристической подделки" рассказала представитель туроператора Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

Какие проблемы ожидают украинских туристов на границе из-за "липовых" тестов на коронавирус

Тест на коронавирус. Фото из открытых источников

Она напомнила, что каждая сертифицированная лаборатория в Украине может сделать тест на коронавирус и перевести его на иностранный язык. У пациента с горла или носа возьмут мазок, чтобы проверить на наличие инфекции. Это — правильное решение, которое сможет уберечь украинцев от проблем на границе.

Что ждет украинских туристов,  которые полетели  отдохнуть по поддельному тесту на коронавирус? Как отметила Елена Бойко, серьезной и распространенной проблемой является то, что довольно много украинских туристов покупают поддельные ПЦР-тесты. Но заграницей их смогут быстро проверить, заставив сдать еще один тест.

"Как минимум, можно в чужой стране попасть в проблему, когда у вас проверят тест, и он будет положительный. Еще один важный аспект: если турист заболел и при проверке окажется, что ПЦР-тест у него куплен, ему не выплатят страховку", — рассказала представитель туроператора.

Кроме этого, эксперт отметила, что большинство стран, которые сегодня открывают свои границы, требуют от иностранцев негативные ПЦР-тесты. Без них никого туристов не пустят отдохнуть в страну. Поэтому, позаботьтесь о своем отдыхе заранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как медики с турфирмами зарабатывали на коронавирусе.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/10554-ukrainskih-turistov-predupredili-kak-ne-sozdat-sebe-problemy-za-granicey
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