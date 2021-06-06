Какие проблемы ожидают украинских туристов на границе из-за "липовых" тестов на коронавирус

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Лиля Воробьева
В начале летнего сезона популярные европейские страны начали открывать двери своих территорий. Однако некоторые украинцы в погоне за желаемым отпуском идут на риск и покупают у мошенников поддельные тесты на коронавирус. О последствиях покупки такой "туристической подделки" рассказала представитель туроператора Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24".
Тест на коронавирус. Фото из открытых источников
Она напомнила, что каждая сертифицированная лаборатория в Украине может сделать тест на коронавирус и перевести его на иностранный язык. У пациента с горла или носа возьмут мазок, чтобы проверить на наличие инфекции. Это — правильное решение, которое сможет уберечь украинцев от проблем на границе.
Что ждет украинских туристов, которые полетели отдохнуть по поддельному тесту на коронавирус? Как отметила Елена Бойко, серьезной и распространенной проблемой является то, что довольно много украинских туристов покупают поддельные ПЦР-тесты. Но заграницей их смогут быстро проверить, заставив сдать еще один тест.
Кроме этого, эксперт отметила, что большинство стран, которые сегодня открывают свои границы, требуют от иностранцев негативные ПЦР-тесты. Без них никого туристов не пустят отдохнуть в страну. Поэтому, позаботьтесь о своем отдыхе заранее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как медики с турфирмами зарабатывали на коронавирусе.
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