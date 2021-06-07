Шмыгаль рассказал, какие страны первыми признали украинские COVID-сертификаты

Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что COVID-сертификаты из Украины уже признали первые 4 страны. Среди них Турция, Венгрия, Молдова, Грузия. Об этом чиновник написал в своем Facebook.

Шмыгаль назвал первые страны, которые признали украинские сертификаты вакцинации. Фото из открытых источников

Премьер-министр отметил, что соответствующие договоренности совсем скоро будут закреплены соглашениями. И это, по его словам, только начало. Ведь правительство будет активно работать в данном направлении, чтобы вакцинированные граждане Украины могли свободно и беспрепятственно путешествовать по миру.

"COVID-сертификаты из Украины будут признавать такие страны: Венгрия, Молдова, Турция. На этой неделе также договорились еще и с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили во время двусторонней рабочей встречи", — написал премьер Шмыгаль.

Напомним, что представители Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, действующей при Министерстве здравоохранения Украины, сообщили, что с COVID-сертификатами граждане Украины смогут путешествовать уже этим летом.

Кроме этого, стало известно, что срок действия COVID-паспорта будет зависеть от количества проведенных вакцинаций.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, какие проблемы ожидают украинских туристов с фальшивыми ПЦР-тестами.

Ведущие туроператоры Украины категорически не советуют покупать поддельные отрицательные документы. Туристы рискуют вообще не попасть на отдых. Ведь подлинность тестов легко проверить, а если выяснится, что иностранец приехал с "липовыми" документам, можно потерять даже страховую выплату.

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