Как выглядит камера Лукьяновского СИЗО после ремонта за 100 тысяч - глава Минюста обнародовал фото

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографии одной из камер Лукьяновского СИЗО после проведения ремонтных работ. По словам министра, "преображение" камеры обошлось в 101 205 гривен.

Как выглядит камера Лукьяновского СИЗО после ремонта за 100 тысяч - фото из открытых источников

"Немного ада вам в ленту. Камера ГУ "Киевский следственный изолятор" на 20 человек до и после ремонта. Стоимость – 101 205 грн", — написал Малюська.

Глава Минюста также подчеркнул, что средства на ремонт были получены за платные камеры в этом же следственном изоляторе, при этом деньги налогоплательщиков не были потрачены.

Малюська написал, что подумывает о том, чтобы продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе, и задал вопрос пользователям будет ли, по их мнению, спрос на это и какую стартовую цену устанавливать.

В своем посте глава Минюста также отметил, что имеет спецпредложение для олигархов – именной корпус.

Напомним, что введение платных камер в следственных изоляторах Украины, которое вызвало резонанс в обществе, принесло свои плоды. Так, Минюсте подсчитали доходность такого вида "бизнеса" и огласили финансовые результаты. Так, за время своего существования платные камеры принесли более 2,2 млн гривен. Такую информацию опубликовало в своем Telegram-канале Министерство юстиции Украины.

Ранее портал "Комментарии" рассказывали, что Минюст выставил на аукцион конфискованное имущество. В Днепропетровской области среди лотов оказалось женское нижнее белье. Целых 34 лота с женскими трусами разных размеров — от М до ХХХL Минюст предлагает приобрести за приемлемую цену. Стартует она от 19,41 грн за одни трусики, выбрать можно среди разных цветов, трех марок и нескольких моделей. Можно выбрать модели с кружевом, можно — со вставками, можно — с бантиками. За самые дорогие — черные — придется отдать минимум 29,12 грн.





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