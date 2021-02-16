"Все по 19,41 грн": Минюст продает на аукционе арестованы женские трусики

Минюст выставляет на аукцион конфискованное имущество. В Днепропетровской области среди лотов оказалось женское нижнее белье. Фото и условия участия размещены на официальном сайте электронных торгов СЕТАМ.

Трусы на аукционе от Минюста. Фото-коллаж: Комментарии

Целых 34 лота с женскими трусами разных размеров — от М до ХХХL Минюст предлагает приобрести за приемлемую цену. Стартует она от 19,41 грн за одни трусики, выбрать можно среди разных цветов, трех марок и нескольких моделей. Можно выбрать модели с кружевом, можно — со вставками, можно — с бантиками. За самые дорогие — черные — придется отдать минимум 29,12 грн.

"Нижнее женское белье, с кружевом, белого цвета, с розовой вставкой фирма "PURELOVE ANGEL", размер ХXL", — анонсирует описание к одному из лотов.

Все лоты расположены, по данным сайта, по адресу в Кривом Роге.

Аукцион начнется 22 февраля в 9 утра и продлится целый рабочий день, а зарегистрироваться для участия можно до 8:00 того же дня. Для того, чтобы принять участие в аукционной гонке за бельем, необходимо оплатить 97 копеек задатка за каждый лот.

В условиях проведения торгов отмечается, что посмотреть вживую на трусы можно у хранителя, которым является Довгиневский отдел государственной исполнительной службы в Кривом Роге, по предварительному звонку. Есть ли на месте кабинки для примерки, не уточняется.

На некоторые из выставленных на продажу экземпляров белья уже есть потенциальные покупатели.

Для справки: СЕТАМ — государственное предприятие в подчинении Министерства юстиции, созданное для исполнения государственной политики по принудительному исполнению решений судов, должностных лиц и других органов. Создано в 2015 году.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Минюст подсчитывает доходы от платных камер в СИЗО. Полученные деньги запланированы на ремонт бесплатных камер. По данным учреждения, за время своего существования камеры с "облегченными условиями" заработали больше 2,2 млн гривен.



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