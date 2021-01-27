В Минюсте подсчитали доход от платных камер в СИЗО

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МЕНЮ
Сергей Медведев
Введение платных камер в следственных изоляторах Украины, которое вызвало резонанс в обществе, принесло свои плоды. Так, Минюсте подсчитали доходность такого вида "бизнеса" и огласили финансовые результаты.
Платная камера в СИЗО / фото УНН
Так, за время своего существования платные камеры принесли более 2,2 млн гривень. Такую информацию опубликовало в своем Telegram-канале Министерство юстиции Украины.
Также, Минюст напоминает, что заработанные таким образом деньги будут направляться на ремонт и улучшение условий пребывания в бесплатных камерах.
Всего в Украине насчитывается 26 СИЗО в которых отдельные помещения оборудовали с повышенным комфортом и сделали пребывание в них платным. Такие камеры в январе обустроили еще в четырех следственных изоляторах — в ГУ Бахмутское УИН (№ 6), в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.
Как сообщал портал "Комментарии", 1 августа, в Одесском следственном изоляторе появилась возможность за дополнительную плату улучшить условия пребывания в камере.
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