В Минюсте подсчитали доход от платных камер в СИЗО

Введение платных камер в следственных изоляторах Украины, которое вызвало резонанс в обществе, принесло свои плоды. Так, Минюсте подсчитали доходность такого вида "бизнеса" и огласили финансовые результаты.

Платная камера в СИЗО / фото УНН

Так, за время своего существования платные камеры принесли более 2,2 млн гривень. Такую информацию опубликовало в своем Telegram-канале Министерство юстиции Украины.

"2 276 287 гривен — именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания", — отмечается в сообщении ведомства.

Также, Минюст напоминает, что заработанные таким образом деньги будут направляться на ремонт и улучшение условий пребывания в бесплатных камерах.

Всего в Украине насчитывается 26 СИЗО в которых отдельные помещения оборудовали с повышенным комфортом и сделали пребывание в них платным. Такие камеры в январе обустроили еще в четырех следственных изоляторах — в ГУ Бахмутское УИН (№ 6), в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.

Как сообщал портал "Комментарии", 1 августа, в Одесском следственном изоляторе появилась возможность за дополнительную плату улучшить условия пребывания в камере.

В частности, отрылись две платные камеры: одна на двух человек, другая — на трех. Стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО будет составлять: — за 1 сутки – 985 грн с 1 человека; — за неделю – 3502 грн с 1 человека; — за месяц – 4093 грн с 1 человека. Также сегодня заработала одна платная камера на два лица и в Николаевском следственном изоляторе. Ее стоимость: — за 1 сутки – 452 грн с 1 человека; — за неделю – 1540 грн с 1 человека; — за месяц – 3666 грн с 1 человека.

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