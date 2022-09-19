Как украинцы относятся к тем, кто живет под оккупацией, – опрос

Более 70% украинцев считают, что жители оккупированных территорий Украины являются жертвами обстоятельств и хотят, чтобы украинская армия побыстрее освободила оккупированные территории. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 13 сентября.

Не более 7-17% опрошенных считают их коллаборантами или равнодушными к Украине / фото УНИАН

Согласно социологическим данным, только 12% соотечественников негативно относятся к тем украинцам, которые несмотря на оккупацию, не покинули свои дома и не выехали на территорию, которую контролирует Украина. Таких людей 12% респондентов считают коллаборантами или такими, которым все равно в какой стране жить.

Подавляющее большинство, а именно 72%, считают, что украинцы, оставшиеся жить в оккупации, есть жертвами обстоятельств и они надеются на скорое возвращение контроля Украины на временно захваченными Россией территориями.

Социологи обращают внимание, что в зависимости от региона, 63-81% опрошенных считают жителей оккупированных после 24 февраля территорий жертвами обстоятельств и не более 7-17% считают их коллаборантами или равнодушными к Украине.

В КМИС уточняют, что опрос проводился путем телефонного обзвона. Всего было опрошено 2000 наших соотечественников с разных регионов Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – экс-министр иностранных дел и экс-министр образования Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территорию России, Венгрии, Польше и Румынии. Посольство Украины в Румынии уже раскритиковало данное заявление. О чем говорят выпады политиков типа Маргы? Можно ли за них как-то привлечь к ответственности? "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.





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