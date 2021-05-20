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Как украинцы оценили второй год правления Зеленского: соцопрос

В Украине возросло количество недовольных политикой президента

сегодня, 20:07
Автор:

Данило Матюха

Четверая часть из опрошенных украинцев оценивает второй год правления президента Владимира Зеленского положительно. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные социологической группой "Рейтинг".

Как украинцы оценили второй год правления Зеленского: соцопрос

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

20% респондентов оценивают второй год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, 34% — удовлетворительно, 42% — неудовлетворительно или ужасно.

Как украинцы оценили второй год правления Зеленского: соцопрос - фото 2

Социологи отмечают, что более положительно оценивают второй год каденции действующего главы государства жители Запада и Центра, молодежь, а также непосредственные избиратели гаранта.

Напомним, что в недавнем соцопросе украинцы рассказали, кого считают самым успешным президентом страны в новой истории. Оказалось, лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму (23%). 

18% ответили, что лучшим президентом является Зеленский. 14% опрошенных считают, что лучшим был Порошенко, 13% уверены, что лучшим был Янукович, 12% – Кравчук, 7% – Ющенко. Кто же из президентов имеет наибольший рейтинг доверия узнавайте из нашего материала.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три дня празднования Дня независимости в 2021 году. Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, основанная премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами.

Несколько мероприятий запланировано на 23 августа — День государственного флага. Как рассказал Зеленский, в городах поднимут флаги, которые будут построены специально к празднику и потом останутся на местах. Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. Больше деталей — в нашем материале. 


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dva_goda_prezidenta_zelenskogo_ocenki_grazhdan.html
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comments

Обусуждения

Эдуард

сегодня, 19:27

фото полностью олицетворяет эти 2 года правления президента

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