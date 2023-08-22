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Как пережить зиму: в Минэнерго отчитались о закачке газа в хранилища

В Минэнерго уверяют, что по закачке газа в хранилища идут с опережением графика

сегодня, 16:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Закачка газа в газохранилища Украины перед отопительным сезоном происходит с опережением графика. В ПХГ закачано уже более 13 млрд кубометров топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как пережить зиму: в Минэнерго отчитались о закачке газа в хранилища

В ПХГ уже 13 млрд кубометров газа. Фото: Getty Images

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что с приближением холодов нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет увеличиваться. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.


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По словам министра, одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний. Европейские компании уже начали активно скачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 млн кубометров иностранного газа.

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Также издание "Комментарии" сообщало – удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины, скорее всего, продолжатся этой зимой, считают представители британской разведки. Отмечая при этом, что Украина уже доказала способность пройти сложный период и эффективно готовится к новому отопительному сезону. В то же время, ряд экспертов, включая экс-министра энергетики Ивана Плачкова, отмечают, что даже в случае теплой зимы, вероятность отключений остается высокой, а подготовка украинской энергосистемы к зиме – далеко не так радужна, как отчитывается власть. Как, с Вашей точки зрения, обстоит ситуация на самом деле? Какие правильные выводы сделаны, а какие, увы, до сих пор – нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.mev.gov.ua/novyna/zakachuvannya-hazu-u-skhovyshcha-vidbuvayetsya-z-vyperedzhennyam-hrafika-herman-halushchenko
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