Как пережить зиму: в Минэнерго отчитались о закачке газа в хранилища

Закачка газа в газохранилища Украины перед отопительным сезоном происходит с опережением графика. В ПХГ закачано уже более 13 млрд кубометров топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ПХГ уже 13 млрд кубометров газа. Фото: Getty Images

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что с приближением холодов нагрузка на газодобывающие и газораспределительные предприятия будет увеличиваться. Ведь из-за усложнения логистических маршрутов увеличено использование газа для производства электроэнергии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам министра, одним из результатов которой стала сертификация украинских ПХГ по европейским нормам. Это создало возможности для хранения в Украине газа иностранных компаний. Европейские компании уже начали активно скачивать голубое топливо в украинские ПХГ, где хранится уже около 600 млн кубометров иностранного газа.

Читайте также на портале "Комментарии" — подготовка к отопительному сезону 2023-24 остается одной из важнейших задача Украины, учитывая, что, согласно прогнозам и нашей разведки, и британской, россияне продолжать террористические атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии", как наша страна готовится к очередной зиме, которая, похоже, снова будет очень непростой.

Также издание "Комментарии" сообщало – удары российских войск по энергетической инфраструктуре Украины, скорее всего, продолжатся этой зимой, считают представители британской разведки. Отмечая при этом, что Украина уже доказала способность пройти сложный период и эффективно готовится к новому отопительному сезону. В то же время, ряд экспертов, включая экс-министра энергетики Ивана Плачкова, отмечают, что даже в случае теплой зимы, вероятность отключений остается высокой, а подготовка украинской энергосистемы к зиме – далеко не так радужна, как отчитывается власть. Как, с Вашей точки зрения, обстоит ситуация на самом деле? Какие правильные выводы сделаны, а какие, увы, до сих пор – нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



