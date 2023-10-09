Как наказывают коррупционеров в Украине: статистика

В конце сентября в Украине снова отрыт Реестр коррупционеров, который был закрыт с начала полномасштабного вторжения. Таким образом, украинцы могут ознакомиться, какие наказания получают лица, пойманные на коррупции.



Как наказывают коррупционеров в Украине. Фото из открытых источников

Реестр коррупционеров собирает данные с 2010 года по сегодняшний день. В настоящее время в реестре содержится более 44 тыс. дел о коррупционерах. Больше всего дел о коррупции было зафиксировано в 2021 году – 6850. В первый год с начала полномасштабной войны добавилось еще 2584 дела, а в 2023 внесено 1586.

Согласно данным Реестра, чаще всего коррупционеров в Украине наказывают штрафами. Это касается 86,3% случаев или 33 908 дел. На втором месте лишения свободы – 8,4%, а тройку лидеров по наказанию замыкает конфискация имущества – 3,5%. Кроме того, чаще всего происходит комбинирование наказаний, например, штрафа и конфискации имущества.





Наибольшее количество коррупционных дел открыто из-за несвоевременного представления деклараций – 44,2% или 21500 дел. Второй результат с 9,6% касается конфликтов интересов. Тройку лидеров по делам в Реестре коррупционеров замыкает взяточничество – 9,4%.

Такие категории как использование служебного положения, злоупотребление властью, служебный подлог, злоупотребление влиянием занимают менее 4% дел в Реестре коррупционеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в "Слуге Народа" резко критикуют опрос, где украинцы назвали Зеленского ответственным за коррупцию.

Также "Комментарии" писали о Национальном агентстве по предотвращению коррупции, которое показало рейтинг областей по количеству коррупционных дел.