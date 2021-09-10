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Главная Новости Общество события Как наказали бабушку замученного и искусанного собаками мальчика из Черкасс: новые подробности
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Как наказали бабушку замученного и искусанного собаками мальчика из Черкасс: новые подробности

Суд оставил под стражей бабушку

сегодня, 21:59
Автор:

Лиля Воробьева

Бабушка маленького жителя Черкасс, который скончался от тяжелых травм по недосмотру взрослых, будет и в дальнейшем до окончания следствия находиться в СИЗО. Черкасский апелляционный суд оставил ее за решеткой. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Как наказали бабушку замученного и искусанного собаками мальчика из Черкасс: новые подробности

24 августа в Черкассах нашли травмированного семилетнего мальчика (фото: скриншот)

В сообщении говорится, что областное апелляционное учреждение "оставило в силе решение Сосновского районного суда г. Черкассы от 31 августа об избрании меры пресечения подозреваемой в виде содержания под стражей".

Относительно неродной бабушки умершего ребенка правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 УК Украины по факту оставления в опасности малолетнего, который в дальнейшем скончался.

Сейчас работники следственного управления выясняют все факты и обстоятельства, необходимые для расследования этого ужасного случая.

Важно, что 24 августа в этом областном центре нашли и отправили в больницу 7-летнего горожанина с тяжелыми травмами. Врачи нашли у него гематому головного мозга, еще у малыша были повреждены губы и уши.

Среди версий, которые проверяет следствие, главная — та, что мальчика погрызли собаки. Также предполагают, что он упал с кучи камней и травмировался. За ним никто не следил, а мама с неродным отцом поехали в Киев.

Полицейские доставили в СИЗО главную подозреваемую — его неродную, 51-летнюю бабушку, которая должна была присматривать за маленьким. Через несколько дней взяли под стражу и ее мужа.

Как сегодня говорят следователи, женщина не везла внука в медицинское учреждение только потому, что состояние у него было тяжелым. И самостоятельно лечила его. Ребенок умер уже в медицинском учреждении, несмотря на все усилия, медики не смогли его спасти.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в прокуратуре рассказали новые подробности о 7-летнем мальчике из Черкасс.



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Источник: https://chk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=303657
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