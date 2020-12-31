Как начнется 2021 год: прогноз погоды на 1 января

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Вечканова Елена
В среднем до 10 градусов тепла и осадки преимущественно в виде дождя — именно такую погодную картину обещают украинцам в первый день Нового 2021 года. Подобный почти весенний прогноз на 1 января сделала известный синоптик Наталья Диденко.
Вместо снега Дед Мороз принесет украинцам дожди. Фото из свободных источников
За объяснениями специалистки, подобная погода связана с циклоном Кира, надвигающимся на Украину с юго-запада Европы. С ним почти на всю территорию страны придут дожди. Только в западных областях ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а, следовательно, местным жителям, скорее всего, стоит ожидать снега.
На Востоке осадков не ожидается, но начиная с ночи столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов мороза. Днем в регионе станет несколько теплее — +1...+4 градуса.
Теплее всего 1 января будет на юге страны. Там можно ждать до 12 градусов тепла.
В столице утро Нового Года также начнется дождем. Впрочем, будет тепло: прогноз сообщает о 9 градусах.
Собственно, ранее "Комментарии" уже сообщали, что Украину ожидает аномально теплая погода. Исключением лишь как были, так и остаются Карпаты — еще неделю назад спасатели жаловались на значительное количество снега в горах.
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