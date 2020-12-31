Как начнется 2021 год: прогноз погоды на 1 января

В среднем до 10 градусов тепла и осадки преимущественно в виде дождя — именно такую погодную картину обещают украинцам в первый день Нового 2021 года. Подобный почти весенний прогноз на 1 января сделала известный синоптик Наталья Диденко.

Вместо снега Дед Мороз принесет украинцам дожди. Фото из свободных источников

За объяснениями специалистки, подобная погода связана с циклоном Кира, надвигающимся на Украину с юго-запада Европы. С ним почти на всю территорию страны придут дожди. Только в западных областях ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а, следовательно, местным жителям, скорее всего, стоит ожидать снега.

На Востоке осадков не ожидается, но начиная с ночи столбики термометров будут показывать от 0 до -3 градусов мороза. Днем в регионе станет несколько теплее — +1...+4 градуса.

"А в Днепропетровскую область, Запорожье осадки придут уж поздно вечером 1 января, а то и ночью 2 января. Ветер остается резким, поэтому, несмотря на высокую температуру воздуха, закутывайте шею и не забудьте хотя бы легкую шапку", — отметила Наталья Диденко на странице в Facebook.

Теплее всего 1 января будет на юге страны. Там можно ждать до 12 градусов тепла.

В столице утро Нового Года также начнется дождем. Впрочем, будет тепло: прогноз сообщает о 9 градусах.

"Итак, Новый год будем встречать чириканьем воробьев, веселыми лужами, туманом, дробью дождя в окно и настоящим атлантическим влажным теплом", — подытожила синоптик.

Собственно, ранее "Комментарии" уже сообщали, что Украину ожидает аномально теплая погода. Исключением лишь как были, так и остаются Карпаты — еще неделю назад спасатели жаловались на значительное количество снега в горах.

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