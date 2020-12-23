Прогноз погоды в Украине: в ожидании аномального тепла

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Владимир Лавский
В Украине в четверг, 24 декабря, ожидается мокрый снег и дождь, лишь в восточных и Запорожской области без существенных осадков. Температура днем от 3° мороза до 10° тепла. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура в западных и Одесской областях ночью 0-5 ° тепла, днем 5-10 ° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью 4-9° мороза, днем 0-3° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве и Киевской области 24 декабря сохранится облачная погода, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь; на дорогах гололедица.
Температура в столице в течение суток 0-2° тепла; по области в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
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