Прогноз погоды в Украине: в ожидании аномального тепла

В Украине в четверг, 24 декабря, ожидается мокрый снег и дождь, лишь в восточных и Запорожской области без существенных осадков. Температура днем ​​от 3° мороза до 10° тепла. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"24 декабря облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь (в Закарпатье в течение суток умеренный дождь), лишь в восточных и Запорожской области без существенных осадков. В северо-восточных областях гололед, в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных и Одесской областях ночью 0-5 ° тепла, днем ​​5-10 ° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью 4-9° мороза, днем ​​0-3° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и Киевской области 24 декабря сохранится облачная погода, ночью небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь; на дорогах гололедица.

Температура в столице в течение суток 0-2° тепла; по области в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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