Как можно "перезарядить" почву, чтобы вновь получить богатый урожай

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Высокая
урожайность зависит от многих факторов, в частности от свойств почвы, поэтому
вопрос повышения плодородия беспокоит владельцев частных усадеб. Чтобы урожай
получался богатым, почву нужно "перезаряжать". А как это сделать?
Как обогатить почву для следующего урожай (фото из открытых источников)
Существуют
различные удобрения и методики, и у каждой из них свои преимущества и
недостатки. Опытные огородники рассказали о способе, который используют китайцы
— он недорогой, не требует особых затрат, но весьма может быть эффективным. Он
подойдет для почвы, как в теплице, так и под открытым небом.
Возьмите
бак для воды от 50 до 100 литров, лучше всего, чтобы он был темного оттенка,
потому что под воздействием солнечного света в нем активнее будет проходить
ферментация. На две трети заполните бак водой, а оставшуюся часть — опилками.
Перемешайте все с водой, а потом добавьте кальциевую селитру — кило на 100
литров всего объема. Ну и затем – 0,5 л гумата. Все перемешайте и оставьте
примерно на 1 месяц.
После
истечения этого периода у вас будет вещество, которое обогатит почву, и
соответственно, будет очень питательным для огородных растений. Одного ведра
будет достаточно на среднюю грядку.
Напомним,
что садоводы и огородники
занимаются высаживанием культур и обработкой почвы именно в июне с целью
получения раннего урожая или на зимнее хранение. Что обычно сажают в первый месяц лета?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что, пожалуй, в каждой аптечке можно
найти активированный уголь, потому что это средство действует как сорбент и
помогает очистить организм от вредных веществ. Однако, "уголек" можно
применять и для других целей. Например, его часто используют дачники на огороде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости