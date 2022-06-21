Как можно "перезарядить" почву, чтобы вновь получить богатый урожай

Высокая урожайность зависит от многих факторов, в частности от свойств почвы, поэтому вопрос повышения плодородия беспокоит владельцев частных усадеб. Чтобы урожай получался богатым, почву нужно "перезаряжать". А как это сделать?

Как обогатить почву для следующего урожай (фото из открытых источников)

Существуют различные удобрения и методики, и у каждой из них свои преимущества и недостатки. Опытные огородники рассказали о способе, который используют китайцы — он недорогой, не требует особых затрат, но весьма может быть эффективным. Он подойдет для почвы, как в теплице, так и под открытым небом.

Возьмите бак для воды от 50 до 100 литров, лучше всего, чтобы он был темного оттенка, потому что под воздействием солнечного света в нем активнее будет проходить ферментация. На две трети заполните бак водой, а оставшуюся часть — опилками. Перемешайте все с водой, а потом добавьте кальциевую селитру — кило на 100 литров всего объема. Ну и затем – 0,5 л гумата. Все перемешайте и оставьте примерно на 1 месяц.

После истечения этого периода у вас будет вещество, которое обогатит почву, и соответственно, будет очень питательным для огородных растений. Одного ведра будет достаточно на среднюю грядку.

Напомним, что садоводы и огородники занимаются высаживанием культур и обработкой почвы именно в июне с целью получения раннего урожая или на зимнее хранение. Что обычно сажают в первый месяц лета?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что, пожалуй, в каждой аптечке можно найти активированный уголь, потому что это средство действует как сорбент и помогает очистить организм от вредных веществ. Однако, "уголек" можно применять и для других целей. Например, его часто используют дачники на огороде.

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