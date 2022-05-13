Как и для чего можно использовать активированный уголь на огороде

Пожалуй, в каждой аптечке можно найти активированный уголь, потому что это средство действует как сорбент и помогает очистить организм от вредных веществ. Однако, "уголек" можно применять и для других целей. Например, его часто используют дачники на огороде.

Свойства активированного угля (фото из открытых источников)

Оказывается, что с помощью этого средства можно решить некоторые проблемы с выращиванием культурных растений. Вот 5 вариантов использования угля:

Вместо ускорителя корнеобразования

Некоторые культуры хорошо размножаются черенками, которые беззащитны перед инфекциями и грибками. В этом случае поможет аптечное средство: 2 таблетки активированного угля измельчаем в порошок и добавляем его в половину литра воды. Ставим черенки в этот раствор.

Для помощи корням

Корни рассады сразу после пересадки легко уязвимы для гнили и других инфекций. Как защитить: добавляем за час до полива 1 таблетку угля на литр воды. А 2 таблетки просто разотрите и в виде порошка добавьте в лунку прямо перед самой высадкой рассады.

Добавить в грунт

Сам по себе уголь хорошо поглощает влагу. Его можно добавить в почву, используемую для выращивания рассады. 1-2 измельченных таблеток будет вполне достаточно для емкости с почвой. Угольному порошку понадобится чуть больше – 250-500 мг.

Как инсектицид

Бороться с мошками довольно проблематично. Они откладывают яйца в почву, из которых выводятся прожорливые личинки, которые поедают корни рассады. Как защитить: почву в горшке нужно посыпать измельченным углем. Слой угля должен быть достаточно толстым.

Для защиты от плесени

Убрать плесень в горшках с рассадой поможет активированный уголь: просто посыпьте землю вокруг растений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как с помощью обычного хозяйственного мыла можно защитить растения на огороде от вредителей.

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