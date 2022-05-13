Как и для чего можно использовать активированный уголь на огороде

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Пожалуй,
в каждой аптечке можно найти активированный уголь, потому что это средство
действует как сорбент и помогает очистить организм от вредных веществ. Однако,
"уголек" можно применять и для других целей. Например, его часто
используют дачники на огороде.
Свойства активированного угля (фото из открытых источников)
Оказывается,
что с помощью этого средства можно решить некоторые проблемы с выращиванием культурных
растений. Вот 5 вариантов использования угля:
Вместо ускорителя
корнеобразования
Некоторые
культуры хорошо размножаются черенками, которые беззащитны перед инфекциями и
грибками. В этом случае поможет аптечное средство: 2 таблетки активированного
угля измельчаем в порошок и добавляем его в половину литра воды. Ставим черенки
в этот раствор.
Для помощи корням
Корни
рассады сразу после пересадки легко уязвимы для гнили и других инфекций. Как
защитить: добавляем за час до полива 1 таблетку угля на литр воды. А 2 таблетки
просто разотрите и в виде порошка добавьте в лунку прямо перед самой высадкой
рассады.
Добавить в грунт
Сам
по себе уголь хорошо поглощает влагу. Его можно добавить в почву, используемую
для выращивания рассады. 1-2 измельченных таблеток будет вполне достаточно для
емкости с почвой. Угольному порошку понадобится чуть больше – 250-500 мг.
Как инсектицид
Бороться
с мошками довольно проблематично. Они откладывают яйца в почву, из которых
выводятся прожорливые личинки, которые поедают корни рассады. Как защитить:
почву в горшке нужно посыпать измельченным углем. Слой угля должен быть
достаточно толстым.
Для защиты от плесени
Убрать
плесень в горшках с рассадой поможет активированный уголь: просто посыпьте землю вокруг растений.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как с помощью обычного хозяйственного мыла можно защитить растения на огороде от вредителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости