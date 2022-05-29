Календарь огородника на июнь: какие овощи садят в начале лета

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Лето для
дачников – самая горячая пора, ведь некоторые овощи и корнеплоды нужно еще
успеть посадить, а потом за ними необходимо правильно ухаживать, чтобы
получился хороший урожай. Что посадить в июне?
Что посадить на огороде в июне (фото из открытых источников)
Картофель
Как
правило, этот овощ сажают в мае, но начала лета тоже благоприятная пора для
картофеля. Только стоит выбирать ранние и среднеранние сорта, чтобы они успели
взойти и созреть. Прежде чем сажать овощ, подготовьте грядки: удалите сорняки,
добавьте удобрения и т.д.
Кабачки
Во
второй декаде июня можно заняться посадкой кабачков, если будет слишком жарко,
то овощ нужно будет регулярно поливать, но не переусердствуйте.
Свёкла и репа
Эксперты
говорят, что урожай свеклы и репы, высаженный в июне, будет лучше храниться
зимой. Репу можно просто высеять в открытый грунт, а вот свеклу лучше сажать
рассадой, если есть такая возможность — в этом случае она быстрее созреет.
Собрать овощи можно будет примерно через 1,5 месяца.
Морковь
Сейте
морковь в первые недели июня, чтобы успели собрать до конца сезона свой урожай.
Овощ должен лучше плодоносить, потому что летом снижается активность его
главного вредителя — морковной мухи. Сеять морковь лучше на солнечном участке.
Также
в первый месяц лета на огороде можно высадить различную зелень, которая станет
отличным дополнением для любого салата. Например, укроп — его можно сеять в
течение всего июня, он полностью вырастает за 40-50 дней. Высеивать его нужно
на грядку с плодовитой почвой, а перед этим ее нужно немного взрыхлить.
Во
второй половине июня посадите базилик, когда погода уже будет теплой, потому
что растение любит солнышко. А еще руколу, которая взойдет за неделю, а есть ее
можно будет примерно через 14 дней.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости