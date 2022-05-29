Календарь огородника на июнь: какие овощи садят в начале лета

Лето для дачников – самая горячая пора, ведь некоторые овощи и корнеплоды нужно еще успеть посадить, а потом за ними необходимо правильно ухаживать, чтобы получился хороший урожай. Что посадить в июне?

Что посадить на огороде в июне (фото из открытых источников)

Картофель

Как правило, этот овощ сажают в мае, но начала лета тоже благоприятная пора для картофеля. Только стоит выбирать ранние и среднеранние сорта, чтобы они успели взойти и созреть. Прежде чем сажать овощ, подготовьте грядки: удалите сорняки, добавьте удобрения и т.д.

Кабачки

Во второй декаде июня можно заняться посадкой кабачков, если будет слишком жарко, то овощ нужно будет регулярно поливать, но не переусердствуйте.

Свёкла и репа

Эксперты говорят, что урожай свеклы и репы, высаженный в июне, будет лучше храниться зимой. Репу можно просто высеять в открытый грунт, а вот свеклу лучше сажать рассадой, если есть такая возможность — в этом случае она быстрее созреет. Собрать овощи можно будет примерно через 1,5 месяца.

Морковь

Сейте морковь в первые недели июня, чтобы успели собрать до конца сезона свой урожай. Овощ должен лучше плодоносить, потому что летом снижается активность его главного вредителя — морковной мухи. Сеять морковь лучше на солнечном участке.

Также в первый месяц лета на огороде можно высадить различную зелень, которая станет отличным дополнением для любого салата. Например, укроп — его можно сеять в течение всего июня, он полностью вырастает за 40-50 дней. Высеивать его нужно на грядку с плодовитой почвой, а перед этим ее нужно немного взрыхлить.

Во второй половине июня посадите базилик, когда погода уже будет теплой, потому что растение любит солнышко. А еще руколу, которая взойдет за неделю, а есть ее можно будет примерно через 14 дней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что посадить рядом с томатами, чтобы был щедрый урожай.

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