Как Кремль поддерживает Лукашенко во время авиаблокады

Российская Федерация перестала выдавать разрешения на прибытие самолетам, которые летят в облет Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.

Belavia - фото из открытых источников

Российская сторона отказалась выдать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия ее рейса из Вены в Москву. Самолет должен был лететь по альтернативному маршруту, который пролегал в обход территории Беларуси.



Такое решение привело к необходимости скорректировать маршрут рейса "Вена – Москва". Изменения должны были одобрить российские власти. Однако они не дали соответствующего разрешения, поэтому полет пришлось отменить.



Также авиакомпания AirFrance отменила свой рейс "Париж — Москва" из-за аналогичной проблемы не выдачи российскими властями разрешения на пролет.

Напомним, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

Добавим, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

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