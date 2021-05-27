Как Кремль поддерживает Лукашенко во время авиаблокады

BTC/USD
40115.97
ETH/USD
2847.69
LTC/USD
206.44
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Данило Матюха
Российская Федерация перестала выдавать разрешения на прибытие самолетам, которые летят в облет Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
Belavia - фото из открытых источников
Российская сторона отказалась выдать разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия ее рейса из Вены в Москву. Самолет должен был лететь по альтернативному маршруту, который пролегал в обход территории Беларуси.
Такое решение привело к необходимости скорректировать маршрут рейса "Вена – Москва". Изменения должны были одобрить российские власти. Однако они не дали соответствующего разрешения, поэтому полет пришлось отменить.
Также авиакомпания AirFrance отменила свой рейс "Париж — Москва" из-за аналогичной проблемы не выдачи российскими властями разрешения на пролет.
Напомним, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.
Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
Добавим, что девушку Романа Протасевича Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости