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Как изменился рейтинг Зеленского после обвинения Медведчука в госизмене

Доверие к действующему президенту Украины за три последних месяца выросло на 10%

сегодня, 13:28
Автор:

Данило Матюха

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского из-за действий Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а также домашнего ареста  народного депутата от "Оппозиционной фракции – За жизнь" и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука начал расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинским институтом будущего".

Как изменился рейтинг Зеленского после обвинения Медведчука в госизмене

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По данным опроса, рейтинг Зеленского за месяц улучшил свои позиции на 5%: в апреле рейтинг президента составлял 28% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, а по состоянию на май его рейтинг составляет 33% среди тех, кто определился и готов идти на выборы.

Зеленскому также удалось повысить уровень доверия к себе с 29% в феврале до 39% -тв мае. Однако 57% до сих пор ему не доверяют.

Отмечается, что старт роста рейтинга президента приходится на начало активных заседаний СНБО. Так, в феврале рейтинг Зеленского составлял 25% среди тех, кто определился и готов идти на выборы, и ему удалось улучшить свои позиции на 8% — до 33% в мае. Также указано, что уровень доверия к президенту вырос за 4 месяца на 10%.

Напомним, что, по данным социологических опросов, лучшим среди всех президентов независимой Украины, как и в прошлом году, граждане страны считают Леонида Кучму. Но стоит отметить, что среди политиков, занимавших пост президента Украины, самый высокий рейтинг доверия украинцы выразили к Владимиру Зеленскому. Подробнее о президентских симпатиях соотечественников вы можете узнать в нашем материале.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал три дня празднования Дня независимости в 2021 году. Так, 22 августа состоится награждение в рамках премии "Национальная легенда". По словам президента, эта премия определит легенд, которые прославляют Украину как в стране, так и за ее пределами.

Кроме того, 23 августа начнется первый саммит по деоккупации Крымского полуострова. Больше деталей — в нашем материале.


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Источник: https://uifuture.org/publications/prezydentski-rejtyngy-traven-2021-roku/
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