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Как изменилось отношение украинцев к Сталину: сколько в Украине сторонников лидера СССР

Отношение к Сталину – маркер, демонстрирующий пропасть между украинцами и россиянами.

сегодня, 12:35
Автор:
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Slava Kot
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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, показывающее разницу в отношении украинцев и россиян к советскому политическому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ КМИС.

Как изменилось отношение украинцев к Сталину: сколько в Украине сторонников лидера СССР

Иосиф Сталин

Согласно опросам КМИС в Украине резко изменилось отношение к руководителю коммунистической партии СССР Иосифу Сталину после полномасштабного вторжения России. В период между 2012 и 2021 годом включительно Сталину негативно относились 37-42% опрошенных. Тогда как в 2022 году этот показатель вырос до 64%, а по состоянию на 2023 год составил 61%.


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Безразличное отношение к советскому лидеру держится примерно на одинаковом уровне от 23% до 34%. А положительное отношение уменьшилось с 23% в 2012 году до 4% в 2023 году.

Как изменилось отношение украинцев к Сталину: сколько в Украине сторонников лидера СССР - фото 2

КМИС также сравнил положительное отношение к Сталину среди украинцев и россиян. Оказалось, что с 2012 года россияне все лучше воспринимают Сталина. В 2023 году положительно относятся к Иосифу Сталину 63% россиян, в то время как в Украине этот показатель 4%.

"Отношение к Сталину – яркий ценностный маркер, демонстрирующий разницу (пропасть) между украинцами и россиянами", — заявил директор КМИС Антон Грушецкий.

Как изменилось отношение украинцев к Сталину: сколько в Украине сторонников лидера СССР - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько американцев поддерживает ввод войск Соединенных Штатов в Украину для противостояния армии РФ.

Также "Комментарии" писали, поддерживают ли россияне усиление эскалации, согласны ли перейти к мирным переговорам с Украиной. Новый опрос дал ответ на эти вопросы. Кроме того, россиян спросили, поддерживают ли они ядерную атаку по Украине. Ядерные удары стали одной из угроз, используемых российской пропагандой в войне против Украины и Запада.



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Источник: https://kiis.com.ua
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