Как изменились потребительские настроения украинцев после войны, - исследование

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Моесеенко Валентина
Консалтинговая компания Deloitte провела третье ежегодное изучение потребительского поведения украинцев. О самых интересных данных пишут "Комментарии".
Как поменялись потребительские предпочтения после полномасштабного вторжения
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Как и в раньше, большинство украинцев предпочитает традиционные магазины, где есть возможность оценить и увидеть товар, однако колличество таких покупателей видимо сократилась с 83% в 2021 году до 55% в 2022 году. Стоить отметить, что каждый четвертый опрошенный потребитель не чувствует себя в безопасности в традиционных магазинах.
Ключевые особенности потребительского поведения после полномасштабного вторжения:
– С началом полномасштабной войны украинцы стали больше экономить и реже покупать.
– 33% украинцев стали меньше тратить на продукты питания.
– Люди стали чаще готовить дома. Согласно опросу, таких более 50%.
– Тренд на оффлайн. Большинство украинцев, как и в прошлом году, предпочитают традиционные магазины.
– 71% опрошенных украинцев отказываются от покупки товаров производителей или у продавцов, остающихся на российском рынке.
– Более трети потребителей готовы платить больше за товары тех производителей, которые поддерживают ВСУ и/или пострадавших от военных действий.
– Наибольшее снижение расходов – 33% – встречается в оффлайн магазинах по категории "Товары домашнего обихода и бытовая химия".
Напомним, "Комментарии" писали, что вырастет цена газа из-за удорожания электроэнергии, воды и сложной финансовой ситуации в "Нафтогазе".
Речь шла на портале "Комментарии" и об инфляции, которая в прошлом году составляла 26,6% — это значительно меньше прогнозов.
Читайте на сайте "Комментарии" — как защитить свои права в Украине — что нужно знать производителям и потребителям.
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