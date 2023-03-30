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Как изменились потребительские настроения украинцев после войны, - исследование

Полномасштабное вторжение сделало невозможным активный досуг граждан. Особенно это коснулось посещения кинотеатров, концертов, ресторанов, спортклубов и т.д. Более половины украинцев стали чаще готовить дома и реже пользоваться услугами такси

сегодня, 18:41
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Автор:

Моесеенко Валентина

Консалтинговая компания Deloitte провела третье ежегодное изучение потребительского поведения украинцев. О самых интересных данных пишут "Комментарии".

Как изменились потребительские настроения украинцев после войны, - исследование

Как поменялись потребительские предпочтения после полномасштабного вторжения


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"Начало полномасштабного вторжения России существенно отразилось на всех сферах нашей жизни. Усиленная войной инфляция, рост цен, нарушенные цепи поставок, повышение уровня безработицы внесли коррективы и в потребительское поведение граждан", — констатируют исследователи .

Как и в раньше, большинство украинцев предпочитает традиционные магазины, где есть возможность оценить и увидеть товар, однако колличество таких покупателей видимо сократилась с 83% в 2021 году до 55% в 2022 году. Стоить отметить, что каждый четвертый опрошенный потребитель не чувствует себя в безопасности в традиционных магазинах.

"Онлайн-магазины все больше превращаются в обыденное место покупки товаров. Их главными преимуществами опрошеные считают экономию своего времени и доступную цену", – говорят аналитики.


Ключевые особенности потребительского поведения после полномасштабного вторжения:

– С началом полномасштабной войны украинцы стали больше экономить и реже покупать.

– 33% украинцев стали меньше тратить на продукты питания.

– Люди стали чаще готовить дома. Согласно опросу, таких более 50%.

– Тренд на оффлайн. Большинство украинцев, как и в прошлом году, предпочитают традиционные магазины.

– 71% опрошенных украинцев отказываются от покупки товаров производителей или у продавцов, остающихся на российском рынке.

– Более трети потребителей готовы платить больше за товары тех производителей, которые поддерживают ВСУ и/или пострадавших от военных действий.

– Наибольшее снижение расходов – 33% – встречается в оффлайн магазинах по категории "Товары домашнего обихода и бытовая химия".

"С началом войны украинцы стали все больше пробовать экономить и как можно реже делать покупки. В зависимости от категории товаров экономят от 47 до 86% из числа опрошенных. Меньше всего стараются экономить на медпрепаратах и лекарствах, в то же время у трети населения расходы на эту категорию товаров все же выросли", — резюмируют исследователи.

Как изменились потребительские настроения украинцев после войны, - исследование - фото 2

Напомним, "Комментарии" писали, что вырастет цена газа из-за удорожания электроэнергии, воды и сложной финансовой ситуации в "Нафтогазе".

Речь шла на портале "Комментарии" и об инфляции, которая в прошлом году составляла 26,6% — это значительно меньше прогнозов.

Читайте на сайте "Комментарии" — как защитить свои права в Украине — что нужно знать производителям и потребителям.



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Источник: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2023/consumer-behavior.html
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